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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:49
CreditUP откровенно занимаются прямым обманом и вымогательством. С 2016 года требуют якобы займ, который мы у них не брали. Обращались с заявлением на них в полицию - вывод досудебного расследования: мошенничество и подделка документов (паспорт жены с фото другого человека). В офис к ним попасть нельзя, вам просто никто не откроет. Всю информацию отправили им письмами - но они, не обращая ни что внимания, просто продолжают вымогать деньги. Теперь суд.
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:09
та ладно вам, все МФО нарушают конституцию и законодательство Украины! я не понимаю как вобще можнл делать им рейтинг? Да еще и пиарить здесь??? Положительные коментарии пишут только менеджеры этих компаний))) да вы же шарашкины конторы!!! когда же вас позакрывают то?
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:44
Re: Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України
А просветите, какую именно статью Конституции они нарушают и какое законодательство?
Додано: Пон 13 кві, 2020 03:17
В связи с карантином остался временно без работы и не смог должным образом обеспечить кредит в Благо Cash. С 7тыс. накрутили до 14тыс., постоянно звонят моим знакомым и родителям, а у меня грозят забрать ребенка... тупо беспредельщики, не знаю что делать, ужас...((((
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