Итоги: Прогнозы 22.12.18

Додано: Суб 22 гру, 2018 12:30

Экономика США выросла на 3,4% в III квартале.Экономика США выросла на 3,4% в III квартале с 3,5% при предыдущей оценке. Экономисты прогнозировали рост 3,5%. Рост ВВП в IV квартале может замедлился. Потребительские расходы продемонстрировали годовой рост на 3,5% против предыдущей оценки в 3,6%. Рост личных расходов несколько замедлился.Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за декабрь составило 98,3 (прогноз был 97,5, предварительное значение 97,5).Индекс личных доходов (Personal income) в США за ноябрь составил +0,2% (прогноз был +0,3%, предыдущее значение +0,5%). Индекс личных расходов (Personal spending) в США за ноябрь составил +0,3% (прогноз был +0,3%, предыдущее значение +0,6%).Местер, ФРС: Мировая перспектива несколько ослабла.- Экономика в довольно хорошем состоянии, очень хороший рост числа занятых;- Мы наблюдаем за мировой перспективой и изменениями на финансовых рынках.Высказывания президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер.- Перспектива экономики фундаментально хорошая, однако есть риски;- ФРС возвращается к нормальному взгляду на денежную политику;- Политика ФРС может отвечать на значительные изменения в перспективе;- Трудно сохранять 3% рост ВВП в долгосрочной перспективе;- Будут внимательно следить за тем, что рынки говорят об экономике;- Рынки видят другую перспективу, в отличие от той, которая видна в экономических данных;- Мы были обеспокоены о высоких уровнях кредитования в плечом;- Банковская система в хорошем состоянии, по сравнению с докризисным;- Удивлены недостаточностью инфляции, но это позволяет терпение.Высказывания Уильямса (ФРС).- Мы очень внимательно слушаем рынок;- Мы движемся к более зависимому от экономических данных режиму;- Зависимость от экономических данных также означает слушать рынки и рынки сигнализируют о некоторых рисках для перспективы;- Мы будем готовы переоценить наши взгляды;- Ожидает крепкого роста в 2019 г., безработицы около 50-летних минимумов;- Мы настроены на вероятность того, что перспектива может измениться;- Комментарии Пауэлла что траектория нормализации размера баланса на автопилоте — основной сценарий;- Не пересматривал бы сокращение баланса на данном этапе, но рассмотрел бы это, если бы было существенное ухудшение перспективы;- Заявление FOMC не было обещанием снова повышать ставки;- Планы оставаться на траектории (повышения ставок) предполагают, что экономика остаётся сильной;- Ожидает продолжения сокращения баланса при условии, что экономика остаётся на ожидаемой траектории;- Ожидает, что инфляция в следующем году будет около 2%;- Два повышения ставки имеют смысл в условиях сильной экономики;- ФРС скорректирует свои взгляды, основываясь на экономических данных и перспективе;- Пока не видели прямых эффектов более высоких таможенных тарифов США, но опасения остаются;- Критика Трампа не повлияла на решение ФРС на этой неделе;- Мы находимся на нижней границе оценки диапазона нейтральной ставки;- ФРС не изменилась мнения по денежной политике на заседании на этой неделе, включая долгосрочную траекторию ставок.По финальной оценке рост ВВП Франции в III кв. пересмотрен вниз с 0,4% кв/кв до 0,3% кв/кв, но годовой рост неизменный на уровне 1,4% г/г. Рост ВВП Великобритании в III кв. по финальной оценке без пересмотра на уровне 0,6% кв/кв, 1,5% г/г.ВВП Великобритании в III квартале вырос на 0,6% кв/кв и 1,5% г/г.ВВП Великобритании в III квартале вырос на 0,6% кв/кв и 1,5% г/г. Британская экономика зависит от расходов потребителей за счет кредитования. Индекс потребительского доверия в Великобритании в декабре стал самым низким за пять лет. Политическая неопределенность усилилась, премьер-министр Тереза Мэй пока не получила одобрения условия сделки Brexit в парламенте. Выход Британии из ЕС без сделки грозит проблемами в экономике. Ускорение роста зарплат и замедление инфляции может в ближайшие месяцы поддержать расходы потребителей, которые дали основной импульс роста ВВП в III квартале.Поскольку 22 декабря торги на валютном межбанке проводиться не будут, взяв паузу до 26 декабря, довольно интересные курсовые хроники наличного рынка в течение пятницы, вряд ли годятся в качестве прогноза для валютного межбанка на следующую среду. К тому же, не будем забывать о наличии изрядных «искажений», вызванных установленным НБУ графиком «обязательных» продаж части экспортной выручки. В частности, поступления СКВ на счета экспортеров 21-22 декабря должны частью (50%) реализоваться на межбанке 26-го, формируя двойную порцию обязательных продаж. Однако, думается, в контексте пятничного очередного обвала курса безналичного «американца», в котором, как мы указали выше, значительная часть «вины» гривнедефицита, Казначейство может расщедриться, нарастив объемы компенсации НДС, а регулятор не станет отвлекать игроков межбанка своими депосертификатами со «вкусной» доходностью этих бумаг.По состоянию на утро субботы, судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ упали с уровня 53 525,4 млн. грн. к отметке 50 469,9 млн. грн. (минимум с 22 ноября!), гривневое изобилие откладывается на неопределенные сроки. С сообразными последствиями для курса безналичного «американца».Иначе говоря, вопрос остается открытым, и, скорее всего, ситуацию не прояснит субботняя сессия наличного рынка, которая, в свою очередь, будет искажена преддверием длинных выходных.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv