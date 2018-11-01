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Трамп не задоволений роботою
голови ФРС і розмірковує...

Трамп не задоволений роботою голови ФРС і розмірковує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:22

Трамп не задоволений роботою голови ФРС і розмірковує...

Пропонуємо до обговорення:
Ні в Білому домі, ні в ФРС агентству не прокоментували цю інформацію.

Дивися повний текст Трамп не задоволений роботою голови ФРС і розмірковує над його звільненням - Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:22

ждем каментов хлопкоекспертов, что ФРС это частная лавочка неподконтрольная государству
trololo
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