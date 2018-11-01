Ні в Білому домі, ні в ФРС агентству не прокоментували цю інформацію.
Дивися повний текст Трамп не задоволений роботою голови ФРС і розмірковує над його звільненням - Bloomberg.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 13:22
Трамп не задоволений роботою голови ФРС і розмірковує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трамп не задоволений роботою голови ФРС і розмірковує над його звільненням - Bloomberg.
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:22
ждем каментов хлопкоекспертов, что ФРС это частная лавочка неподконтрольная государству
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