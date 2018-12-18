Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:...
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zРадио написав:Что в итоге - вынужденный демпинг, который переполовинивает транзитные доходы Нефтегеза. То есть не 3, а 1.5 млрд долларов в год. Не с 2021-го (после завершения СП2), а уже с 2019!
В такому підсумку ставку за транзит не знизять вдвічі, а піднімуть в півтора рази. Не захоче Пукін по нормальному - буде по поганому, в тому числі і через суди і санкції.
Забываете, что пукина душат в интересах душителей, а не интересах Украины.
Решением Арбитража в пользу Нефтегаза Европа снизила себе цены на российский газ - на половину стоимости украинского транзита. Снизила за счет Украины - мы будем дарить Европе по 1.5 млрд доллара в год! РФ же вообще пока осталась при своих - штраф нам не оплатила, а газ продолжает поставлять по своим ценам.
Но вы упорно отказываетесь видеть правду и грозно топаете ножками, воюя с агрессором на своем диване.
zРадио написав:Решением Арбитража в пользу Нефтегаза Европа снизила себе цены на российский газ - на половину стоимости украинского транзита.
Де таке написане в рішенні Арбітражу?
zРадио написав:Снизила за счет Украины - мы будем дарить Европе по 1.5 млрд доллара в год! РФ же вообще пока осталась при своих - штраф нам не оплатила, а газ продолжает поставлять по своим ценам.
Не фантазуйте. Якщо Газпром не підпише новий довгостроковий контракт з Нафтогазом, то тариф на транзит зросте, і не вдвічі, а більше. Я розумію, що, апріорі, наша влада нічого не може зробити правильно, в системі коордінат зрадофілів, та все ж, не пересмикуйте...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...