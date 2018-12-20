Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:...
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lapay написав:Ми знизили тариф, щоб вибити останні козирь про дешевший ПП2, про те, що це економіка, а не політика. Газпром ПП2 добудує. Як тільки добудує, німецькі компанії начнуть отримувати гроші не залежно від того, буде газ чи не буде - так випісані контракти з Газпромом. (...)
Снизив тариф, Нафтогаз всему свету показал, что его тариф на транзит был монопольным, а не экономически обоснованным. Т.е. ПП2 уже своим фактом привел к более рыночной (экономически обоснованной) ситуации. И в Европе не последние идиоты, чтобы не понимать, что при прикрытии ПП2 Нафтогаз тут же без зазрения совести вернет тариф в лучшем случае обратно. Вот теперь и расскажите европейцам про "нерыночность ПП2". Кстати, Нафтогаз вроде собирался подать в арбитраж на доплату за транзит на дохрениарды евро, потому что тариф был необоснованно низкий (политически навязанный)? Ну флаг ему теперь в руки. Не выходит перемога, как слова не переставляй.
Skypups написав:Снизив тариф, Нафтогаз всему свету показал, что его тариф на транзит был монопольным, а не экономически обоснованным.
Хіба що зрадофільскому світу. Для всього іншого світу була угода між Газпромом і Нафтогазом, підписаний, фактично, під диктовку Газпрома, а там був саме цей тариф. Арбітраж його не скасував, а ще й змусив Газпром виплатити за зрив об'ємів транзиту.
Skypups написав:Кстати, Нафтогаз вроде собирался подать в арбитраж на доплату за транзит на дохрениарды евро, потому что тариф был необоснованно низкий (политически навязанный)? Ну флаг ему теперь в руки.
Так і подасть, якщо Газпром знизить прокачку через Україну. Хитродупі думають, що можна дати слово (підписати контракт), а потім його забрати/похерити. Таких карають, карають мільярдами штрафів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...