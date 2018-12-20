RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціну на послуги з транспортування
газу знизили вдвічі:...

Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:40

  lapay написав:Ми знизили тариф, щоб вибити останні козирь про дешевший ПП2, про те, що це економіка, а не політика. Газпром ПП2 добудує. Як тільки добудує, німецькі компанії начнуть отримувати гроші не залежно від того, буде газ чи не буде - так випісані контракти з Газпромом.
(...)

Снизив тариф, Нафтогаз всему свету показал, что его тариф на транзит был монопольным, а не экономически обоснованным. Т.е. ПП2 уже своим фактом привел к более рыночной (экономически обоснованной) ситуации. И в Европе не последние идиоты, чтобы не понимать, что при прикрытии ПП2 Нафтогаз тут же без зазрения совести вернет тариф в лучшем случае обратно. Вот теперь и расскажите европейцам про "нерыночность ПП2".
Кстати, Нафтогаз вроде собирался подать в арбитраж на доплату за транзит на дохрениарды евро, потому что тариф был необоснованно низкий (политически навязанный)? Ну флаг ему теперь в руки.
Не выходит перемога, как слова не переставляй.
Skypups
 
Повідомлень: 18
З нами з: 05.09.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:05

Re: Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:..

  Skypups написав:Снизив тариф, Нафтогаз всему свету показал, что его тариф на транзит был монопольным, а не экономически обоснованным.

Хіба що зрадофільскому світу. :)
Для всього іншого світу була угода між Газпромом і Нафтогазом, підписаний, фактично, під диктовку Газпрома, а там був саме цей тариф. Арбітраж його не скасував, а ще й змусив Газпром виплатити за зрив об'ємів транзиту.
  Skypups написав:Кстати, Нафтогаз вроде собирался подать в арбитраж на доплату за транзит на дохрениарды евро, потому что тариф был необоснованно низкий (политически навязанный)? Ну флаг ему теперь в руки.

Так і подасть, якщо Газпром знизить прокачку через Україну. Хитродупі думають, що можна дати слово (підписати контракт), а потім його забрати/похерити. Таких карають, карають мільярдами штрафів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6208
З нами з: 01.08.15
Подякував: 793 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна може почати експорт газу в Європу до 2035 року –...
R2 » Нед 23 гру, 2018 15:21
1 38
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 15:22
ygn
Міжбанк: долар знизили агресивні продажі ВКВ...
R2 » П'ят 21 гру, 2018 14:19
3 101
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 19:47
buratinyo
Польща підписала ще один контракт на поставки газу з США
R2 » Чет 20 гру, 2018 16:22
6 277
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 12:46
titanik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.