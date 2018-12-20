Тільки витратили 44 мільярди на будівництво.
Почитайте, хто виграє, а хто програє. Ми знизили тариф, щоб партнерам було легше нагнути Газпром, і вони це зроблять.
Так дурні завжди платять двічі, а в нашому випадку - вдесятеро дорожче.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:39
Re: Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:..
Тільки витратили 44 мільярди на будівництво.
Почитайте, хто виграє, а хто програє. Ми знизили тариф, щоб партнерам було легше нагнути Газпром, і вони це зроблять.
Так дурні завжди платять двічі, а в нашому випадку - вдесятеро дорожче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:40
Снизив тариф, Нафтогаз всему свету показал, что его тариф на транзит был монопольным, а не экономически обоснованным. Т.е. ПП2 уже своим фактом привел к более рыночной (экономически обоснованной) ситуации. И в Европе не последние идиоты, чтобы не понимать, что при прикрытии ПП2 Нафтогаз тут же без зазрения совести вернет тариф в лучшем случае обратно. Вот теперь и расскажите европейцам про "нерыночность ПП2".
Кстати, Нафтогаз вроде собирался подать в арбитраж на доплату за транзит на дохрениарды евро, потому что тариф был необоснованно низкий (политически навязанный)? Ну флаг ему теперь в руки.
Не выходит перемога, как слова не переставляй.
Додано: Нед 23 гру, 2018 15:05
Re: Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:..
Хіба що зрадофільскому світу.
Для всього іншого світу була угода між Газпромом і Нафтогазом, підписаний, фактично, під диктовку Газпрома, а там був саме цей тариф. Арбітраж його не скасував, а ще й змусив Газпром виплатити за зрив об'ємів транзиту.
Так і подасть, якщо Газпром знизить прокачку через Україну. Хитродупі думають, що можна дати слово (підписати контракт), а потім його забрати/похерити. Таких карають, карають мільярдами штрафів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 23 гру, 2018 22:30
Вообще создание монополии, которая бы, используя свое рыночное влияние, выжимала все соки из иностранных клиентов - дело благое, и за это можно только порадоваться. Но Нефтегаз, обладая таким положением на рынке транзита, умудрился растерять все козыри.
Плата за глупость уже оценена в деньгах - минус очередной миллиард долларов в год
PS: ruvex, спасибо за оценку!
|