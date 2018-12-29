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Где черпать
финансовые лайфхаки?

Где черпать финансовые лайфхаки?
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 06:27

Где черпать финансовые лайфхаки?

Поделитесь пожалуйста сайтами, группами или другими формами где вы читаете и находите информацию. А то как-то мало одного этого форума
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:12

Re: Где черпать финансовые лайфхаки?

Для того, чтобы черпать лайфхаки - их кто-то должен постоянно генерить...
Сгенерите сами что-нибудь интересное - и к вам люди потянутся...

Либо озвучьте, что конкретно вам хочется прочитать, увидеть или услышать...
Qwerty1999
 
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