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Где черпать
финансовые лайфхаки?

Где черпать финансовые лайфхаки?
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:06

  Вкладчик1234 написав:Искать нужно по крупицам в условиях программ лояльности, и продуктов.
А не освещается это на каждом углу, т.к. как только тема становится широко известной, её прикрывают.
Некоторые сами по себе имеют очень короткие сроки изначально.
Многие "покращуются" уже в процессе.

Многими даже не успеваешь воспользоваться ни разу :)


Ну это если про какие-то интересные схемы. А вот найти порой интересную программу лояльности и то проблема. Есть еще интересные приложения в которых можно балы собирать за что-то и обменивать потом на призы или еще что. Но блин, где про них читать?
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 06:42

Re: Где черпать финансовые лайфхаки?

  zinchenko_darya написав:Есть еще интересные приложения в которых можно балы собирать за что-то и обменивать потом на призы или еще что.
mastercard більше. Не?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:13

  MASolomko написав:
  zinchenko_darya написав:Есть еще интересные приложения в которых можно балы собирать за что-то и обменивать потом на призы или еще что.
mastercard більше. Не?

Ну за мастеркард тут уже описано. А еще есть приложение Покупон, где можно получать балі и обменивать на некоторые купоны и получать скидки в их колесе, есть приложение Costless, где сканируешь чеки и копишь баллы на пополнялки или сертитфиукаты, есть мастеркард Ревард, есть программа лояльности от от Водафон, есть от Евы за активность в ФБ. Это то что сама нарыла.

А что знаете еще вы?
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:18

zinchenko_darya иногда бензином с этих http://rewards.mastercard.ua/ имею
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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