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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 26 гру, 2018 13:38 Итоги: Валюта 26.12.18



По состоянию на 07.35 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $3,85, или на 0,3% - до $1275,65 за унцию. Показатель удерживается у максимума с конца июня.



Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,53% - до $14,898 за унцию.



По мнению менеджера ICBC Standard Bank Юичи Икемидзу, инвесторы обеспокоены по поводу роста глобальной экономики и обращаются к золоту как к безопасному активу, а дополнительную поддержку металлу оказывают распродажи на фондовых рынках.



«Мы всегда наблюдаем хороший спрос на золото в конце года. Я не удивлюсь, если стоимость золота преодолеет отметку в $1,3 тысячи в ближайшем будущем», - отметил также эксперт.



Федеральное правительство США частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать документ, если он не будет включать финансирование стены на границе с Мексикой, но Демократическая партия страны не готова поддержать документ с такими тратами.



Во вторник президент Трамп заявил, что временная приостановка работы ряда федеральных структур из-за бюджетного кризиса (шатдаун) продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.



Курс доллара к иене и евро не показывает единой динамики в среду утром, на стоимости валюты сказывается слабый объем торгов в связи с празднованием католического Рождества.



По состоянию на 07.25 Киева курс евро к доллару рос до $1,1405 за евро с $1,1394 на прошлом закрытии.



Курс доллара к иене поднимался до ¥110,36 со ¥110,29 за доллар.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 96,59 пункта.



Во вторник рынки США и Европы были закрыты на рождественские праздники. При этом американские рынки откроются уже в среду, тогда как европейские останутся закрыты до четверга. В связи с малым объемом торгов котировки меняются без единой динамики.



Негатив на мировые рынки добавляет бюджетный кризис в США. В минувшую субботу на последнем перед рождественскими праздниками заседании демократы в сенате США не согласились утвердить вариант бюджета. Камнем преткновения является требование президента США Дональда Трампа согласовать в рамках этого документа $5 миллиардов на строительство стены на границе с Мексикой.



Аналитики отмечают и более глобальные факторы для американской валюты.



Ослабление роста экономики США и политические споры являются негативным фактором для доллара, и мы ожидаем его дальнейшее ослабление. По нашим ожиданиям, больше всего выгоды от глобального ухода от риска получит иена.



Доллар в среду 26 декабря остается под давлением после открытия рынков, которые по причине празднования Рождества были закрыты в предыдущий день. Участники рынка по-прежнему обеспокоены частичным шатдауном правительства США, а также фактором напряженных отношений между Дональдом Трампом и Федрезервом США.

Беспокойства, связанные с перспективой глобального экономического спада, привели к падению доходности 10-летних облигаций Казначейства США на 25 базисных пунктов, что негативно сказывается на курсе доллара.



«Умеренная экономическая экспансия в США и политическая напряженность негативны для доллара, мы ожидаем дальнейшей слабости.…Я считают, что основным бенефициаром глобального неприятия риска станет японская иена», — таково мнение валютного стратега Bank of Singapore Сима Моха.



К японской валюте доллар дешевеет 8 торговых сессий кряду. Снижение аппетита к риску увеличивает спрос на активы «тихой гавани», что оказывает поддержку иене.



Пара евро-доллар смогла удержаться выше отметки $1,14 до окончания азиатской сессии вторника, перед прекращением торгов в связи с праздниками католического Рождества. И это несмотря на то, что в понедельник после открытия американской сессии падение на рынках только ускорилось.



Индекс Dow Jones закрылся на отметке 21792 пункта, снижением на 2,91%.



Индекс акций развивающихся рынков MSCI EM упал до отметки 952 пункта против минимума года от 30 октября на 929,9 пункта.



Индекс товарных рынков от Bloomberg упал до отметки 77,21 пункта, это уровень апреля 2016 года, при том, что минимум последнего 30-летия по индексу был показан 20 января 2016 года на отметке 72,33.



Нефть в понедельник упала до $50,45 за баррель, на 5,67%.



Но главный конкурент доллара – единая европейская валюта, закрыла торги перед праздниками выше отметки $1,14.



Думается, это парадоксальная ситуация. Получается, что доллар не имеет преимущества как валюта-убежище перед евро. Возможно, дело в том, что опережающий обвал на американском рынке вызывает в моменте отток спекулятивного европейского капитала из США обратно в Европу, если предполагать, что ранее дешевые европейские деньги «заходили» в США.



Меж тем, комментаторы рынков оптимистично настроены относительно перспектив евро на ближайшие два года. Консенсус-прогноз Bloomberg от экономистов крупнейших банковских домов мира и других международных финансовых компаний предсказывает рост пары евро-доллар к отметке $1,20 в 2019 году и к $1,25 в 2020 году.

Нелишне отметить, что прогностическая ценность такого рода консенсус-прогнозов крайне низка. Например, обвал рынков во второй половине 2014 года – начале 2015 года и падение евро-доллара с $1,40 до $1,05 консенсус-прогноз Bloomberg не предсказал, скорее наоборот.

По мере падения евро аналитики все время корректировали свои прогнозы вниз, оставаясь в целом в ожидании роста евро на 5 фигур от цены на соответствующий момент.



Сейчас оптимизм в отношении евро аналитики объясняют тем, что ФРС находится уже в конце цикла ужесточения ставок, в то время как ЕЦБ – только в начале этого цикла.



Думается, подобная логика совершенно упускает из виду тот момент, что если события будут продолжаться в таком же русле и дальше (падение на рынках плюс замедление экономического роста, вспомним спад ВВП в Италии и Германии в III-ем квартале), то, хотя ФРС, конечно будет вынуждена отказаться от дальнейших повышений ставки, ЕЦБ, как можно предположить, на этом фоне придется не только отказаться от повышения ставки в 2019 году, но и возвращаться к наращиванию стимулирования.



На вечер вторника, однако, становится очевидно, что парадоксальная устойчивость евро дает ему шанс на рост в ближайшие недели. Объяснение такого роста пары евро-доллар (слабости доллара) постфактум может быть любым. Например, в связи с обострением внутриполитической борьбы в США (противостояние вокруг бюджета, расследование специального советника Роберта Мюллера против президента США Трампа), или в связи с ростом оптимизма вокруг возможности достижения торговой сделки между США и Китаем. Поэтому краткосрочно есть шансы на пробитие важного уровня $1,15, и, на срабатывании стоп-приказов, на рост евро вплоть до отметки $1,17.

Однако для этого необходимо, чтобы падение на глобальных рынках как минимум прекратилось. Какая бы у евро ни была устойчивость, вряд ли она продержится долго, если все рынки перейдут к тотальному обвалу.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 26 декабря повысился на 14,17 коп. и составил 68,8865 RUB/USD.



Украина



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,37/27,40 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,35/27,45 UAH/USD на продажах двойной порции экспортной выручки.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, инициировав восходящий тренд, продемонстрировала признаки расширения. На рост гривневой ликвидности указывало повышение с уровня 50 469,9 млн. грн. к отметке 57 956,6 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Думается, Казначейство перестало «скромничать», увеличив «порции» компенсации НДС.



Несмотря на «щедрость» Казначейства, к 10.20 Киева котировки безналичного «американца» понизились к 27,34/27,39 UAH/USD.



Спустя 7 минут, на 10.27 Киева, курс СКВ обвалился под давлением двойной порции оферов к 27,30/27,35 UAH/USD.



Около 10.56 котировки доллара на межбанке, приостановив снижение, консолидировались на отметке 27,23/27,28 UAH/USD.



По состоянию на 11.02 Киева котировки доллара на межбанке , войдя в полосу относительной стабильности, сузили спред до 27,25/27,27 UAH/USD. На моменте на рынке доллара равновесие покупок и продаж «американца», а рынок перешел в режим ожидания появления там регулятора с выкупом долларовой ликвидности.



С 11.35 доллар на межбанке после паузы относительной стабильности возобновил снижение, оказавшись на указанное время на отметке 27,25/27,27 UAH/USD. Предположительно, замедление коррекции курса «американца» произошло без вмешательства НБУ. Во всяком случае, дилеры системных банков регулятора на моменте на рынке не видели.



Дополуденна коррекция безналичного доллара на валютном межбанке, вызванная двойной порцией отложенного с 21-го и 24-го декабря предложения СКВ, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указали упавшие с уровня 16,25/17,75% к отметке 16,00/17,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Эта динамика гармонирует с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Пополудни, на 12.13 Киева, курс доллара на межбанке провалился к 27,23/27,25 UAH/USD. Регулятор, похоже, игнорирует межбанк.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,2761 UAH/USD, потеряв 15,97 коп.



По состоянию на 12.50 котировки безналичного «американца» наконец-то прекратили движение, замерев на отметке 27,23/27,25 UAH/USD стараниями появившихся на межбанке и начавших приобретать СКВ по демпинговым ценам импортеров, выровнявших своими действиями рынок «американца» в равновесие спроса и оферов.

Эта сбалансированность обеспечила приличную торговую ликвидность.



Около 12.56 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 27,23/27,25 UAH/USD. На этой цифре в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 декабря с уровней: доллар – 27,40/27,75 UAH/USD, евро – 31,10/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,3850/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу не изменился, прибавив 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 22 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 22 декабря по спросу вырос на 50 пунктов, по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1395, поднявшись до $1,1405 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став ниже, опустившись к $1,1402 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,55/27,70 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 8,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.), евро – 31,35/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 26 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,55/27,70 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 8,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.), евро – 31,35/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 26 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность «вялая».



На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение в паре доллар-гривня на фоне сохранение сбалансированной, хотя и низколиквидной торговли.

На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,45-50/27,55-60 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR.



По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания розничного клиентского приноса валюты, что стало основной причиной снижения действующих цен к отметке:

27,45/27,60 UAH/USD, евро – 31,20/31,45 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,50/27,60 UAH/USD, евро – 31,25/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность немного оживилась.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,76/27,81 UAH/USD, евро – 31,47/31,56 UAH/EUR, рубль - 0,401/0,403 UAH/RUB, Киев опт 27,58/27,68 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,50/27,75 UAH/USD, евро (опт) 31,30/31,55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,30/31,55 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,50/27,70 UAH/USD, евро – 31,10/31,45 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,405 RUB/USD, Одесса – опт 27,48/27,55 UAH/USD, розница – 27,45/27,58 UAH/USD; Запорожье – 27,60/27,75 UAH/USD; евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,397/0,403 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , http://www.forexpf.ru , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота остается у максимумов с июня, спрос инвесторов на рисковые активы ослабевает на фоне неопределенности в США.Курс доллара к иене и евро не показывает единой динамики в среду утром, на стоимости валюты сказывается слабый объем торгов в связи с празднованием католического Рождества.Пара евро-доллар смогла удержаться выше отметки $1,14 до окончания азиатской сессии вторника, перед прекращением торгов в связи с праздниками католического Рождества. И это несмотря на то, что в понедельник после открытия американской сессии падение на рынках только ускорилось.Индекс Dow Jones закрылся на отметке 21792 пункта, снижением на 2,91%.Индекс акций развивающихся рынков MSCI EM упал до отметки 952 пункта против минимума года от 30 октября на 929,9 пункта.Индекс товарных рынков от Bloomberg упал до отметки 77,21 пункта, это уровень апреля 2016 года, при том, что минимум последнего 30-летия по индексу был показан 20 января 2016 года на отметке 72,33.Нефть в понедельник упала до $50,45 за баррель, на 5,67%.Но главный конкурент доллара – единая европейская валюта, закрыла торги перед праздниками выше отметки $1,14.Думается, это парадоксальная ситуация. Получается, что доллар не имеет преимущества как валюта-убежище перед евро. Возможно, дело в том, что опережающий обвал на американском рынке вызывает в моменте отток спекулятивного европейского капитала из США обратно в Европу, если предполагать, что ранее дешевые европейские деньги «заходили» в США.Меж тем, комментаторы рынков оптимистично настроены относительно перспектив евро на ближайшие два года. Консенсус-прогноз Bloomberg от экономистов крупнейших банковских домов мира и других международных финансовых компаний предсказывает рост пары евро-доллар к отметке $1,20 в 2019 году и к $1,25 в 2020 году.Нелишне отметить, что прогностическая ценность такого рода консенсус-прогнозов крайне низка. Например, обвал рынков во второй половине 2014 года – начале 2015 года и падение евро-доллара с $1,40 до $1,05 консенсус-прогноз Bloomberg не предсказал, скорее наоборот.По мере падения евро аналитики все время корректировали свои прогнозы вниз, оставаясь в целом в ожидании роста евро на 5 фигур от цены на соответствующий момент.Сейчас оптимизм в отношении евро аналитики объясняют тем, что ФРС находится уже в конце цикла ужесточения ставок, в то время как ЕЦБ – только в начале этого цикла.Думается, подобная логика совершенно упускает из виду тот момент, что если события будут продолжаться в таком же русле и дальше (падение на рынках плюс замедление экономического роста, вспомним спад ВВП в Италии и Германии в III-ем квартале), то, хотя ФРС, конечно будет вынуждена отказаться от дальнейших повышений ставки, ЕЦБ, как можно предположить, на этом фоне придется не только отказаться от повышения ставки в 2019 году, но и возвращаться к наращиванию стимулирования.На вечер вторника, однако, становится очевидно, что парадоксальная устойчивость евро дает ему шанс на рост в ближайшие недели. Объяснение такого роста пары евро-доллар (слабости доллара) постфактум может быть любым. Например, в связи с обострением внутриполитической борьбы в США (противостояние вокруг бюджета, расследование специального советника Роберта Мюллера против президента США Трампа), или в связи с ростом оптимизма вокруг возможности достижения торговой сделки между США и Китаем. Поэтому краткосрочно есть шансы на пробитие важного уровня $1,15, и, на срабатывании стоп-приказов, на рост евро вплоть до отметки $1,17.Однако для этого необходимо, чтобы падение на глобальных рынках как минимум прекратилось. Какая бы у евро ни была устойчивость, вряд ли она продержится долго, если все рынки перейдут к тотальному обвалу.Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,37/27,40 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,35/27,45 UAH/USD на продажах двойной порции экспортной выручки.Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, инициировав восходящий тренд, продемонстрировала признаки расширения. На рост гривневой ликвидности указывало повышение с уровня 50 469,9 млн. грн. к отметке 57 956,6 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.Думается, Казначейство перестало «скромничать», увеличив «порции» компенсации НДС.Несмотря на «щедрость» Казначейства, к 10.20 Киева котировки безналичного «американца» понизились к 27,34/27,39 UAH/USD.Спустя 7 минут, на 10.27 Киева, курс СКВ обвалился под давлением двойной порции оферов к 27,30/27,35 UAH/USD.Около 10.56 котировки доллара на межбанке, приостановив снижение, консолидировались на отметке 27,23/27,28 UAH/USD.По состоянию на 11.02 Киева котировки доллара на межбанке , войдя в полосу относительной стабильности, сузили спред до 27,25/27,27 UAH/USD. На моменте на рынке доллара равновесие покупок и продаж «американца», а рынок перешел в режим ожидания появления там регулятора с выкупом долларовой ликвидности.С 11.35 доллар на межбанке после паузы относительной стабильности возобновил снижение, оказавшись на указанное время на отметке 27,25/27,27 UAH/USD. Предположительно, замедление коррекции курса «американца» произошло без вмешательства НБУ. Во всяком случае, дилеры системных банков регулятора на моменте на рынке не видели.Дополуденна коррекция безналичного доллара на валютном межбанке, вызванная двойной порцией отложенного с 21-го и 24-го декабря предложения СКВ, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указали упавшие с уровня 16,25/17,75% к отметке 16,00/17,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Эта динамика гармонирует с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Пополудни, на 12.13 Киева, курс доллара на межбанке провалился к 27,23/27,25 UAH/USD. Регулятор, похоже, игнорирует межбанк.Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,2761 UAH/USD, потеряв 15,97 коп.По состоянию на 12.50 котировки безналичного «американца» наконец-то прекратили движение, замерев на отметке 27,23/27,25 UAH/USD стараниями появившихся на межбанке и начавших приобретать СКВ по демпинговым ценам импортеров, выровнявших своими действиями рынок «американца» в равновесие спроса и оферов.Эта сбалансированность обеспечила приличную торговую ликвидность.Около 12.56 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 27,23/27,25 UAH/USD. На этой цифре в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 декабря с уровней: доллар – 27,40/27,75 UAH/USD, евро – 31,10/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,3850/0,410 UAH/RUB.По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу не изменился, прибавив 5,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с 22 декабря по спросу и по предложению не изменился.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 22 декабря по спросу вырос на 50 пунктов, по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1395, поднявшись до $1,1405 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став ниже, опустившись к $1,1402 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,55/27,70 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 8,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.), евро – 31,35/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 26 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие спроса и предложения. Обороты «вялые».Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,55/27,70 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 8,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.), евро – 31,35/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос и предложение потеряли по 10,0 коп.), рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).На старте торгов 26 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе спроса и оферов. Ликвидность «вялая».На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали снижение в паре доллар-гривня на фоне сохранение сбалансированной, хотя и низколиквидной торговли.На этом фоне в городе действовали цены: доллар - 27,45-50/27,55-60 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR.По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания розничного клиентского приноса валюты, что стало основной причиной снижения действующих цен к отметке:27,45/27,60 UAH/USD, евро – 31,20/31,45 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB.Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились на фоне текущей сбалансированной торговли: 27,50/27,60 UAH/USD, евро – 31,25/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность немного оживилась.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,76/27,81 UAH/USD, евро – 31,47/31,56 UAH/EUR, рубль - 0,401/0,403 UAH/RUB, Киев опт 27,58/27,68 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,50/27,75 UAH/USD, евро (опт) 31,30/31,55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,30/31,55 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,50/27,70 UAH/USD, евро – 31,10/31,45 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,405 RUB/USD, Одесса – опт 27,48/27,55 UAH/USD, розница – 27,45/27,58 UAH/USD; Запорожье – 27,60/27,75 UAH/USD; евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль - 0,397/0,403 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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