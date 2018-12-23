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В 2019 году в России в продажу
поступит фотоаппарат за 5500€

В 2019 году в России в продажу поступит фотоаппарат за 5500€
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:33

В 2019 году в России в продажу поступит фотоаппарат за 5500€

В 2019 году в России в продажу поступит ПЕРВЫЙ Российский цифровой фотоаппарат на импортных деталях на 5500евро

Весь мир застыл в ожидании и ждет начало продажи самого крутого в мире, как обещают русские специалисты, ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО ЦИФРОВОГО ФОТОАППАРАТА Zenit M
ЕЩЁ


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