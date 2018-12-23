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В 2019 году в России в продажу поступит фотоаппарат за 5500€
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Додано: Сер 26 гру, 2018 21:33
В 2019 году в России в продажу поступит ПЕРВЫЙ Российский цифровой фотоаппарат на импортных деталях на 5500евро
Весь мир застыл в ожидании и ждет начало продажи самого крутого в мире, как обещают русские специалисты, ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО ЦИФРОВОГО ФОТОАППАРАТА Zenit M
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