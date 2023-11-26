За підсумками 2023 року доходи Державного підприємства НАЕК «Енергоатом» зросли на 30% відносно 2022 року та досягли 190 млрд грн.
Дивися повний текст
«Енергоатом» у 2023 році збільшив дохід від продажу електроенергії на 30%
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 31 гру, 2023 15:06
«Енергоатом» у 2023 році збільшив дохід від продажу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
«Енергоатом» у 2023 році збільшив дохід від продажу електроенергії на 30%
|