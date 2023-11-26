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«Енергоатом» у 2023 році
збільшив дохід від продажу...

«Енергоатом» у 2023 році збільшив дохід від продажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:06

«Енергоатом» у 2023 році збільшив дохід від продажу...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2023 року доходи Державного підприємства НАЕК «Енергоатом» зросли на 30% відносно 2022 року та досягли 190 млрд грн.

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«Енергоатом» у 2023 році збільшив дохід від продажу електроенергії на 30%
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:07

Цікаво було б знати за рахунок чого чи кого зросли доходи
gretzky_vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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