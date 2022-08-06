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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 809810811812
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 10:21

Зміни з Нового року в Туреччині на ринку нерухомості
Влада Туреччини хоче підвищити поріг отримання громадянства за інвестиції в нерухомість майже вдвічі.
Поки що офіційної інформації про зміни немає, але на думку експертів імміграційного сектору та локальних юристів та рієлторів, зміни у паспортній програмі можуть набути чинності після 31 грудня.
Поріг отримання громадянства через інвестиції в нерухомість піднімуть до 700,000-750,000 USD.
Зараз діє поріг отримання громадянства в 400 000 доларів.

Навіщо людині вкладати 400 000 доларів?
1) Ну, є люди, у яких бабла неміряно - то треба ж його витрачати. Купують собі шикарні/непогані нові квартири в нових ЖК Преміум класу - там квартири 3+1 площею в 150-200 кв. м є по 700 000 доларів.
2) Громадянство надається в прискореному режимі - як правило, не пізніше 6 місяців на всю родину - в тому числі для дітей, які не є старшими за 18 років.
3) На мій розсуд - і з того, що я знаю - громадянство надає можливість не тілкьи працювати, але і засновувати та розвивати бізнес. Я не можу все розказувати з того, що знаю, але багато наших людей вивели з України шалені гроші.
Не солити ж їх. А під грушу вже закопували: теж не метод...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 10:22

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Ви ж тільки пару місяців назад писали що потяг поїхав і дешевше 80 тисяч нічого нема - а тут 35, що прийшла полярна лисичка ринку нерухомості в Туреччині? Нема нових кацапів і іранців ?)

Ви наче мала дитина і не знаєте, що в кожній справі є свої секрети та хитрощі.
Я ж вище написав: рієлтори сидять без роботи - і їсти хочеться, і "жирувати" як раніше - теж (вже замовили собі на Новий рік в горах вілли - це наші, українські: "чорні рієлтори").
Раніше вони на об"єкти такого рівня і не дивилися, і не думали.
Зараз ПОГОДЖУЮТЬСЯ ПОЧАТИ ШУКАТИ.
Ось в чому різниця, а то ви носитеся як дурень із писаною торбою із своїми кацапами (яких вже майже всіх Туреччина вижила - я он в Барселоні частіше чув російську, ніж чую в Анталії) і з іранцями, які є звичайними сусідами Туреччини.

Ну тоді почекаємо більшого дисконту - якщо кацапів вижили то хто буде вкладатися в турецьку нерухомість?)
cherchiltank
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