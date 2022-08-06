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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 869870871872>
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:48

  gonchik74 написав:Ну чого ж, можна варити і там для потреб бізнес ценру і прилеглих) хіба що треба буде чоловіка три від сили. Принаймні мені троє варили десять тон по місяцю.

Здається, хтось розповідав, що там по п'ятницях і так привозять до офісу.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:07

  Прохожий написав:
  akurt написав:Громадянство можна отримати при інвестиціях від 400 000 доларів...

стесняюсь спросить а на кой буй нужно гражданство Турции?

подружжю з Ізраїля
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:10

  stm написав:
  Бетон написав:Если пересчитать цены на квартиры в Праге по сравнению с Варшавой, то стоимость м2 28000 злотых.
Рост будет.

Рост будет в Румынии.

Можна розлогіше? Будь ласка.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:16

  gonchik74 написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Если пересчитать цены на квартиры в Праге по сравнению с Варшавой, то стоимость м2 28000 злотых.
Рост будет.

Рост будет в Румынии.

Можна розлогіше? Будь ласка.

и мине, будьте ласкаві, пані. вызываем пояснительную бригаду
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:20

  gonchik74 написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Рост будет в Румынии.

Можна розлогіше? Будь ласка.

и мине, будьте ласкаві, пані. вызываем пояснительную бригаду

Ну ок, я ховаюсь в польських кущах, але Ви ж то на ковзанці давно мали зʼясувати всі нагальні питання) Кава була захолодна, чи гантеля залегка?)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:23

  flyman написав:так тож на броварню пиво варити, а що IT, вже можна відкорковувати ігристе?

В ІТ "салют" з корків шампанського не стихає.
Praca: it, Kraków
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:37

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:так тож на броварню пиво варити, а що IT, вже можна відкорковувати ігристе?

В ІТ "салют" з корків шампанського не стихає.
Praca: it, Kraków
1648 ofert pracy

а як же "масові скорочення в гуглі"?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:44

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:так тож на броварню пиво варити, а що IT, вже можна відкорковувати ігристе?

В ІТ "салют" з корків шампанського не стихає.
Praca: it, Kraków
1648 ofert pracy

а як же "масові скорочення в гуглі"?

А що у вас за ігристе, невже входить в бюджет 120 долярів? Чи просто компот забродив? Так то можна з будь якого приводу
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:02

  flyman написав:а як же "масові скорочення в гуглі"?

Таке враження, що Вас заблокували усюди, крім цього форуму.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:11

  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:
Jest praca w Heineken. Koncern zatrudni w Krakowie 400 osób
Heineken Global Shared Services ogłasza wielką rekrutację. Koncern piwowarki jeszcze w tym roku zamierza zatrudnić ok. 400 nowych pracowników w swoim centrum usług biznesowych w Krakowie.

Обвал отменяется.

Теж думаю, що ніякого обвалу не буде. У мене двоє знайомих, котрі є посадовцями високої ланки, купили дітям по помешканню. Мовляв далі буде лише гірше і дитина навряд чи дозволить собі таке придбання в майбутньому. Як чинник зростання наводили саме оті 137 ярдів від Унії, про котрі я згадував раніше.
Вчора, гуляючи, звернув увагу на те, що зник банер зі ще однієї квартири поблизу, ціну якої я вважав оверпрайсом. 720 тис за 52 метри без ремонту.

В Кракові купили? А як відмили гроші?
BIGor
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