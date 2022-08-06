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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 890891892893
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 17:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Меня последнее время беспокоит наличие обязательных платежей. Я просто тыкнул в первые попавшиеся объявления по Польше/Варшаве:

Продажа

https://gethome.pl/oferta/sprzedam-mies ... u-1574610/

Цена 975 тыс. зл. или около 250 тыс. дол. + сборы при покупке
Обязательная коммуналка 600 zł. Я так понимаю, что еще нужно будет доплатить налог 4 платежами в год.


https://gethome.pl/oferta/wynajme-miesz ... u-1576473/

W cenie najmu 2700 PLN + 800 PLN czynsz administracyjny z zaliczkami na media, dodatkowo dochodzi opłata za prąd.
Opłaty administracyjne - obecnie 810,49 PLN. Czynsz dla mnie 2700 PLN. Zdjęcia łazienki przed naprawą.

Или перевод:

Ціна оренди 2700 злотих + 800 злотих адміністративні сбори (чінш) з передоплатою за комунальні послуги, плюс електроенергія.
Адміністративні збори – зараз 810,49 злотих. Орендна плата для мене 2700 злотих. Фото ванної кімнати до ремонту.

Вот так, человек может "вложить" в Польшу/Варшаву 200+ и найдя арендатора на 900 дол, из них иметь меньше 700.
Может для перепродажи и можно баловаться, как хочет Бетон, то как финализация капитала, то я не уверен.
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Три роки тому радився з форумчанами щодо купівлі 2к квартири в Києві. Але все тече, все міняється, купив замість неї таунхаус (86кв.м) середини нульових з відносно свіжим ремонтом. Локація як для форумчан не дуже (по правилу ЛЛЛ :lol: ) - периферія Угорщини. Але брав більше як диверсифікацію, а також, можливо, як майбутній трамплін на Будапешт.
Де юре оформив на маму, бо я не виїзний. Жаль, що неясно коли зможу сам навідатися.

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The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:06

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  The_Rebel написав:периферія Угорщини

И какие у вас обязательные платежи + налоги?

  The_Rebel написав:правилу ЛЛЛ

Жизнь сложная штука. Локация, локация и локация - это скорость сдачи или время экспозиции, стоимость аренды, обязательные платежи, поборы и налоги с рентного дохода, всякие неплательщики и в меньше степени окупасы.
Да, еще стоимость входа, со своими гербовыми сборами в 3%+ процента и обязательными риелторами пусть наРех идут.
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:10

  b3320413 написав:
  The_Rebel написав:периферія Угорщини

И какие у вас обязательные платежи + налоги?

Ще навіть не платив податок на купівлю (він має прийти поштою на протязі 2-х тижнів). Але оформлюють там як і в нас - офіційно сума одна, а по факту готівкою сума інша. Хоча я цього не хотів, але так як це було вигідно в тч. продавцю, то домовилися без мене на цьому
The_Rebel
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Повідомлень: 238
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  #<1 ... 890891892893
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