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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 907908909910
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:57

Ну, важко тут спрогнозувати, але мої враження такі.
Враження не на @порожньому місці@, як тут на Фінансовому форумі України люблять писати горе- зВахівці з нерухомості, а на власних спостереженнях та аналізі ситуаціі:
- в квітні я особисто відвідав три (!) штати США, то ціна оренди квартири дорівнювала виплаті за кредитом на купівлю того самого.
- зараз відвідую Францію, спілкуюся з людьми та підтвердили вони таку ж позицію.

На гілці «Еміграція, заробітчанство» люди, які ніколи в житті не були за кордоном і ніколи в житті не купували житло в іпотеку, а просто його отримували безкоштовно від «Обкому партіі» все розказували небувальщину про ту іпотеку.
Ну, типу того, що В.І.Ленін не визнавав іпотеку - просто жив в Женеві за рахунок грошей чоловіка своєї сестри і то було добре.
І тому таку практику варто продовжувати.
akurt
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  #<1 ... 907908909910
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