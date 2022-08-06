Ну, важко тут спрогнозувати, але мої враження такі.
Враження не на @порожньому місці@, як тут на Фінансовому форумі України люблять писати горе- зВахівці з нерухомості, а на власних спостереженнях та аналізі ситуаціі:
- в квітні я особисто відвідав три (!) штати США, то ціна оренди квартири дорівнювала виплаті за кредитом на купівлю того самого.
- зараз відвідую Францію, спілкуюся з людьми та підтвердили вони таку ж позицію.
На гілці «Еміграція, заробітчанство» люди, які ніколи в житті не були за кордоном і ніколи в житті не купували житло в іпотеку, а просто його отримували безкоштовно від «Обкому партіі» все розказували небувальщину про ту іпотеку.
Ну, типу того, що В.І.Ленін не визнавав іпотеку - просто жив в Женеві за рахунок грошей чоловіка своєї сестри і то було добре.
І тому таку практику варто продовжувати.