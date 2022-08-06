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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 907908909910
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:57

Ну, важко тут спрогнозувати, але мої враження такі.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt,на сколько по вашему субъективному мнению изменилось присутствие руссских пид..расов в Анталии??Или ими шевелится весь город,как кухня Фр..та в его хрущевке в ночное время суток???
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 02:24

  flysoulfly написав:
  akurt написав:Сказали, що виплата за кредитом дорівнює виплаті за оренду квартири.
То краще ж платити самому собі, а не якомусь дяді чи тьоті…
якщо то своє житло в наступну світову фінансову кризу не втрачає половину ціни. Чи більше. У нас ціни 2007 поки ще (чи вже ніколи?) не відновилися :mrgreen:

У нас цены немного завязаны на себестоимость строительства и больше на локацию и контингент стада на улмце и во дворе
В 2007м себестоимость постройки хрющеподобного новостроя что в Киеве, что в Днепре была даже в лучших локациях не несколько тыс. $ за метр, а гораздо ниже. И сейчас не в пролетарском районе с чушпанами-ухулянтами и тцкунами-пацанами метр стоит не на уровне плинтуса, а в районе 1000.
Естественно не новострой и естественно не с ремонтом от дизайнера и тем более свежим.
Краматорск, Херсон и окрестности Харькова конечно мы не рассматриваем
барабашов
 
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