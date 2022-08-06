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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2024 20:34
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
akurt,на сколько по вашему субъективному мнению изменилось присутствие руссских пид..расов в Анталии??Или ими шевелится весь город,как кухня Фр..та в его хрущевке в ночное время суток???
Додано: Нед 26 тра, 2024 02:24
У нас цены немного завязаны на себестоимость строительства и больше на локацию и контингент стада на улмце и во дворе
В 2007м себестоимость постройки хрющеподобного новостроя что в Киеве, что в Днепре была даже в лучших локациях не несколько тыс. $ за метр, а гораздо ниже. И сейчас не в пролетарском районе с чушпанами-ухулянтами и тцкунами-пацанами метр стоит не на уровне плинтуса, а в районе 1000.
Естественно не новострой и естественно не с ремонтом от дизайнера и тем более свежим.
Краматорск, Херсон и окрестности Харькова конечно мы не рассматриваем
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