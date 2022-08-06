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Додано: Суб 21 чер, 2025 22:14
Бетон Такое чувство, что вы были в моем жк
І трішки «серці»
Бетон, ти ж міг би її чоловіку навішати і забрать її в охапку.
Колись самці так робили.
Hotab
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Додано: Суб 21 чер, 2025 22:17
Бетон написав:
Такое чувство, что вы были в моем жк
Так в ньому ж, я ж тому вас і згадала
А це ось вони нову чергу будують
Ana
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Додано: Суб 21 чер, 2025 22:24
Ana написав: Бетон написав:
Такое чувство, что вы были в моем жк
Так в ньому ж, я ж тому вас і згадала
А це ось вони нову чергу будують
аа, дякую. ну я не був. так фоток декілька тільки бачив
Бетон
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Додано: Суб 21 чер, 2025 22:28
Hotab написав: Бетон Такое чувство, что вы были в моем жк
І трішки «серці»
Бетон, ти ж міг би її чоловіку навішати і забрать її в охапку.
Колись самці так робили.
міг би. але телепортатор ще не допаяв.
у вас транзисторів не завалялось?
Бетон
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