ПДР України

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на тему Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього

#<1234 Додано: Чет 12 чер, 2025 16:24 Hotab написав: Slon_Nosov





Мені навіть не прийшло в голову що хтось може це порівнювати..





Це дійсно тупо і це зробили ви.

Порахували , що середня на авто вийшла 32 км/год, сказали «тю, мало, у мене на мотоциклі 50-60 середня».

До чого воно?



Тепер (для Хотаба) навіщось виправили , що то у вас на авто.



Ок, яким чином у вас в умовах трафіку виходить середня 50-60 ?? Ви проїжджаєте на червоний, чи все ж зупиняєтесь, але між світлофорами у вас 90 ?? Ви перестрибуєте через тих, хто рухається попереду? Ви на розвʼязках іздите 90 також?





Чи , давайте вгадаю, ви не дружні з арифметикою і «середня швидкість» поняття вам не знайоме? Це дійсно тупо і це зробили ви.Порахували , що середня на авто вийшла 32 км/год, сказали «тю, мало, у мене на мотоциклі 50-60 середня».До чого воно?Тепер (для Хотаба) навіщось виправили , що то у вас на авто.Ок, яким чином у вас в умовах трафіку виходить середня 50-60 ?? Ви проїжджаєте на червоний, чи все ж зупиняєтесь, але між світлофорами у вас 90 ?? Ви перестрибуєте через тих, хто рухається попереду? Ви на розвʼязках іздите 90 також?Чи , давайте вгадаю, ви не дружні з арифметикою і «середня швидкість» поняття вам не знайоме?



Я так розуамію ви ніколи не користувались гугл мапою в смартфоні. По прибуттю гугл сам питає чи сподобався маршрут, пише час та середьню швидкість руху. З кожним дописом ви доводите що перетворились на стару людину яка живе минулим досвідом.

Колись ви здавались розумною людиною, а зараз ваше намаганя здаватись розумнішим визиває співчуття... Я так розуамію ви ніколи не користувались гугл мапою в смартфоні. По прибуттю гугл сам питає чи сподобався маршрут, пише час та середьню швидкість руху. З кожним дописом ви доводите що перетворились на стару людину яка живе минулим досвідом.Колись ви здавались розумною людиною, а зараз ваше намаганя здаватись розумнішим визиває співчуття... Slon_Nosov

Повідомлень: 2586 З нами з: 13.07.09 Подякував: 1082 раз. Подякували: 717 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 чер, 2025 17:40 Slon_Nosov



Я так розуамію ви ніколи не користувались гугл мапою в смартфоні





Ви або неуважні, або вас трохи засліплює ваше бажання похамити))

Якщо вам трохи легше чекати сина з війни, коли ви хамите - я не проти)

У вас ще є трохи кредиту, я без напрягу читаю ці ваші спроби)



Дивіться, якби ви були уважні, то зрозуміли б , що оце



Зараз шлях від Ретровіля до Cosmo-мола (11+ км) займає 21 хвилину. Куди ще швидше. В столичному мегаполісі.





пишеться не з-за керма . А саме з інфо Гугл-карти.

Тобто мабуть я трохи вмію ними користуватись))





Колись ви здавались розумною людиною, а зараз ваше намаганя здаватись розумнішим визиває співчуття...







Ви або трохи брехливий, або надто заангажований))

Рік тому ви щось подібне писали (що раніше я вам був цікавий, а тепер я у вас в ЧС).

У мене великі сумніви, що за рік я помолодшав , став вам цікавішим і тому ви мене видалили з ЧС))

Тобто або ви брешете про ЧС, або про те що я з роками стаю не розумнішим, або … і це найвірогідніше, в вас говорить ваша злоба і неприязнь))

Я не проти її, мені не потрібна ваша любов і я її не шукав і не шукатиму. Тому повернемось до теми , або припинимо це,



То я пропоную вам повернутись до моєї пропозиції, поїздити після обнулення бортового компьютора 3-4 дні по Києву (без міжміського трафіку), та переконати себе і за бажаннями всіх інших, що у вас середня по Києву 50-60)).



Вірю в вашу чесність, ви не поїдете по шосе заради незрозумілого і непотрібного спору))

І принесете покази бортовика)) Ви або неуважні, або вас трохи засліплює ваше бажання похамити))Якщо вам трохи легше чекати сина з війни, коли ви хамите - я не проти)У вас ще є трохи кредиту, я без напрягу читаю ці ваші спроби)Дивіться, якби ви були уважні, то зрозуміли б , що оцепишеться не з-за керма . А саме з інфо Гугл-карти.Тобто мабуть я трохи вмію ними користуватись))Ви або трохи брехливий, або надто заангажований))Рік тому ви щось подібне писали (що раніше я вам був цікавий, а тепер я у вас в ЧС).У мене великі сумніви, що за рік я помолодшав , став вам цікавішим і тому ви мене видалили з ЧС))Тобто або ви брешете про ЧС, або про те що я з роками стаю не розумнішим, або … і це найвірогідніше, в вас говорить ваша злоба і неприязнь))Я не проти її, мені не потрібна ваша любов і я її не шукав і не шукатиму. Тому повернемось до теми , або припинимо це,То я пропоную вам повернутись до моєї пропозиції, поїздити після обнулення бортового компьютора 3-4 дні по Києву (без міжміського трафіку), та переконати себе і за бажаннями всіх інших, що у вас середня по Києву 50-60)).Вірю в вашу чесність, ви не поїдете по шосе заради незрозумілого і непотрібного спору))І принесете покази бортовика)) Hotab Повідомлень: 15511 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2419 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 чер, 2025 14:22 Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 5009 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1122 раз. Подякували: 2045 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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