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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1043104410451046
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:24

  Ana написав:
  Бетон написав:Такое чувство, что вы были в моем жк

Зображення

Так в ньому ж, я ж тому вас і згадала
А це ось вони нову чергу будують
Зображення

аа, дякую. ну я не був. так фоток декілька тільки бачив
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:06

  Gastarbaiter написав:При цьому ніхто так і не дав відповіді на питання "+20% - це прибуток чи збиток?".

Все банально: якщо після врахування найбільшого з показників інфляції (бо там же є різні інфляції - окрім агротоварів, чи окрім пального, якось так - то треба брати для порівняння той, який найбільший) все ще є плюс, то ти в плюсі.
won
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 13:10

Роздуми на тему «як добре ми жили». Сьогодні, після обміру квартири від забудовника в Хорватії, трохи ох**в. 2.44. Я думав, що поляки зі своїми 2.5 рекордсмени. Згадую, як плювався в Києві, коли було 2.7))) По наших ДБНах менше 2.5 не можна, а в Європі виявляється не можна менше 2.2. Отака х**ня, малята.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:05

  gonchik74 написав:Роздуми на тему «як добре ми жили». Сьогодні, після обміру квартири від забудовника в Хорватії, трохи ох**в. 2.44. Я думав, що поляки зі своїми 2.5 рекордсмени. Згадую, як плювався в Києві, коли було 2.7))) По наших ДБНах менше 2.5 не можна, а в Європі виявляється не можна менше 2.2. Отака х**ня, малята.

Ого.
Навіщо ж ви таким високим виросли)

Ну стелі вже штукатурка? Не опустяться?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 16:27

  Бетон написав:
  gonchik74 написав:Роздуми на тему «як добре ми жили». Сьогодні, після обміру квартири від забудовника в Хорватії, трохи ох**в. 2.44. Я думав, що поляки зі своїми 2.5 рекордсмени. Згадую, як плювався в Києві, коли було 2.7))) По наших ДБНах менше 2.5 не можна, а в Європі виявляється не можна менше 2.2. Отака х**ня, малята.

Ого.
Навіщо ж ви таким високим виросли)

Ну стелі вже штукатурка? Не опустяться?

Ні, то від гіпсокартону до паркету вже поміряно.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 01:30

Варшава, Краків, Вроцлав. Півмільйона працівників, кожного дня 78 нових робочих місць, високі зарплати.
https://www.pulshr.pl/rekrutacja/juz-za ... 12821.html
Буде тільки дешевшати, інфа 100%!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:12

  Gastarbaiter написав:Варшава, Краків, Вроцлав. Півмільйона працівників, кожного дня 78 нових робочих місць, високі зарплати.
https://www.pulshr.pl/rekrutacja/juz-za ... 12821.html
Буде тільки дешевшати, інфа 100%!

Ого, а тут щось навпаки
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zatrud ... 64862.html
„Na zatrudnieniu wróciliśmy do spadków w ujęciu miesięcznym, wbrew oczekiwaniom stagnacji. Dynamika roczna wyniosła -0,8 proc. r/r wobec oczekiwań wzrostu do -0,7 proc. To nie najlepszy sygnał dla perspektyw zatrudnienia w bieżącym roku” – skomentowali analitycy Pekao.
Як так? Буиттокадаражать (С)

ПС до речі, біля однієї будови бачив нових "польських" робітників - всі латиноси. Походу Польща скоро почорніє і стане небезпечною для білих.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:33

  BIGor написав:Ого, а тут щось навпаки
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zatrud ... 64862.html
„Na zatrudnieniu wróciliśmy do spadków w ujęciu miesięcznym, wbrew oczekiwaniom stagnacji. Dynamika roczna wyniosła -0,8 proc. r/r wobec oczekiwań wzrostu do -0,7 proc. To nie najlepszy sygnał dla perspektyw zatrudnienia w bieżącym roku” – skomentowali analitycy Pekao.
Як так? Буиттокадаражать (С)

ПС до речі, біля однієї будови бачив нових "польських" робітників - всі латиноси. Походу Польща скоро почорніє і стане небезпечною для білих.

Розумієш різницю між великим містом, у якому щодня додається пару десятків високооплачуваних робочих місць, та малим містечком, де закривається єдина фабрика? Десь там, посеред "нічого" буде падати, Краків, Варшава, Вроцлав, Гданськ тільки вгору.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 09:10

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ого, а тут щось навпаки
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zatrud ... 64862.html
„Na zatrudnieniu wróciliśmy do spadków w ujęciu miesięcznym, wbrew oczekiwaniom stagnacji. Dynamika roczna wyniosła -0,8 proc. r/r wobec oczekiwań wzrostu do -0,7 proc. To nie najlepszy sygnał dla perspektyw zatrudnienia w bieżącym roku” – skomentowali analitycy Pekao.
Як так? Буиттокадаражать (С)

ПС до речі, біля однієї будови бачив нових "польських" робітників - всі латиноси. Походу Польща скоро почорніє і стане небезпечною для білих.

Розумієш різницю між великим містом, у якому щодня додається пару десятків високооплачуваних робочих місць, та малим містечком, де закривається єдина фабрика? Десь там, посеред "нічого" буде падати, Краків, Варшава, Вроцлав, Гданськ тільки вгору.

Та щось дуже шоколадно стелите. За галізь ІТ точно знаю що криза далі продовжиться.

За інші галузі - ну от знайшов, скоріше всього автоматизовують/скорочують щоб не платити "високооплачуваним" менеджерам/бухгалтерам
https://dziennikpolski24.pl/to-juz-niep ... 2-27583499
Зауважте, що насувається криза яку спричинить ШІ - і скоріше всього всі ці бухгалтерії дуже постраждають.
BIGor
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