RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1045104610471048
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:09

Інвестуємо в нерухомість за кордоном...

Я знаю і відчуваю: будете лаятися та топтати мене ногами.
Інвестиціії в нерухомість - справа саме така...

Так ось, дивимося на графік і на цифри:
Зображення

Тепер дивимося, що я писав на цій гілці в жовтні-листопаді- грудні 2024 (нагадаю для початку: такі ж були цифри, але замість 1,1781 було 1,03)...

І я писав тоді: треба зароблені або викопані з-попід-груші ДОЛАРИ (ДО_ЛА_РИ) треба вкладати туди, де нерухомість продають за ЄВРО.
Не за долари.
ЗА ЄВРО.
ЗА_ЄВ_РО...

Вибачаюсь: а Ви кого слухали?
Не вірю: НЕ МЕНЕ????????
Не може бути!!!!
Невже людей із суттєвими психо-фінансовими травмами?????
Не вірю!!! Такі всі розумні і - раптом слухали тільки вдарених порожнім мішком із-за рогу вулиці, які вештаються тут по форуму?
Біда...
As a result of this: я НЕ приховував - тепер я - власник вілли на півдні Франції...
Куплено за євро. Ну в смислі за долари, але за євро...
Коли курс був 1,03...
Я всіх закликав думати головОМ, а не ногОМ...
Форум же фінансовий (!), ну правда ж?

Вірю: пройде років 20-30-40-50 і Форум дійсно стане Фінансовим...
Ну повинні ж зникнути люди із суттєвими психо-фінансовими травмами...
А ви знаєте: я вірю!
На наступному тижні зустрічаємо:
- голий босий безхатній отримає золоту медаль номер 5. Статус: "Наставник!" Нас-тав-ник. Тьху!
- безробітний та безсімейний попаде в Книгу рекордів Гіннеса: 400 000 повідомлень на цьому форумі!
Віват! :D :lol: :P
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11048
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3988 раз.
Подякували: 1434 раз.
 
Профіль
 
4
  #<1 ... 1045104610471048
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25317 17095793
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лип, 2025 15:36
Damien
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1048, 1049, 1050
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10495 6511021
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лип, 2025 09:25
akurt
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 387884
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14495)
04.07.2025 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.