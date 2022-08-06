Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:І я писав тоді: треба зароблені або викопані з-попід-груші ДОЛАРИ (ДО_ЛА_РИ) треба вкладати туди, де нерухомість продають за ЄВРО. Не за долари. ЗА ЄВРО. ЗА_ЄВ_РО...
Усе залежить від валюти, в якій людина тримає/рахує гроші. Покажіть цю зміну курсу американцеві, в якого було 1 000 000 дол. на рахунку, та запитайте: чи він все ще є мільйонером? Я, наприклад, усе рахую у злотих і для мене це зниження курсу долара не має жодного значення. Моїх злотих від того не стало ані більше, ані менше.
Так форум же Фінансовий - України - то я підказував нашим, а не американцям. Ті і так знають, куди вкладувати долари: в нерухомість, куплену за долари.
А наші завжди все на світі - і нерухомість, і авто - продають/купують за долари. От про них мова йшла та йде: долари, приховані під грушею, поволі але впевнено перетворються на "пшик"... Ну, не зовсім "пшик" - але все ж таки "пшик"... Про польські злоті - погоджуюся... І то: 1 долар=3,60 злотого. Так що теж не все гладко: в листопаді 2023 наші зливали бакси по 5 - купували квартири. Я в минулому році в Катовіцах зливав по 4,03... А зараз 1 долар=3,60 злотого. Тобто долари навіть в польських злотих перетворюються на "пшик"... 1 євро = 4,24 злотого... Хоч щось...
Нерухомість в США (враження від роботи українського блогера на підставі власних спостережень "в натурі")
Дуже рекомендую подивитися невеличкі сюжети від нашого українця Максима Терещука. Він створює невеличкі сюжети, відвідуючи наших в США, які займаються будівництвом в чисто американському стилі: ніякого залізобетону, який так люблять українці.
Така технологія будівництва - я сам не один раз дивився та мацав руками в США - отримала на гілці про Еміграцію та заробітчанство цього форуму назву "З гімна та палок". Це так писали мешканці хрущовок та панельок. Те, що вони живуть в реально зліпленому з умовно "гімна" та умовно "палок" їх не бентежило. А ось у відео пана Максима все дуже непогано видно, що то за гімно (натуральна фанера, плити ЮСБ, мідні трубки для подачі води, чудово зроблена електрика та навіть системи пожежогасіння, які не снилися нашим мешканцям, експертиза проектних рішень на кожному етапі робіт (!!!!), які скоро буде приховані панелями або оздобленням, - це те, на що варто звернути увагу.
У відео, посилання на яке я дам нижче, дуже цікаво почути про терміни будівництва: - коробка/каркас будинка - дуже великого - 6 діб. - дах (робили фахівці з Мексики) - 1 доба. - фундамент - 2 доби...
Загальний термін будівництва - 2 (два) тижня.
Нагадаю: будинок, в якому є кавалірка пана Успіх (пан з форуму) будується вже більше 3-х років. Якщо здадуть - то в з/б паралелепіпеді він почне робити ремонт... Рекомендую. Наші, В США. "З гімна та палок"... https://www.facebook.com/reel/984905940300360
Як вам квартира, яку забудовник здає покупану з керамогранітом гешпанским. З паркетною дошкою Таркет, з алюмінієвими вікнами, з інверторними кондиціонерами Gree (наскільки я знаю це краще , що робить Китай в сфері кліматехніки), сантехніка теж щось пристойне, не запамʼятовував . Коротше купив , 900 метрів від берега Адріатичного моря (і море і гори у вікні є) . 71 метр . Ліфт в підвал, де паркомісце теж купив. Після того як в сусідніх квартирах в Кампусі вилетіли вікна. Тепер буду ЮА «вичіслять по ip»..
Hotab написав:Як вам квартира, яку забудовник здає покупану з керамогранітом гешпанским. З паркетною дошкою Таркет, з алюмінієвими вікнами, з інверторними кондиціонерами Gree (наскільки я знаю це краще , що робить Китай в сфері кліматехніки), сантехніка теж щось пристойне, не запамʼятовував . Коротше купив , 900 метрів від берега Адріатичного моря (і море і гори у вікні є) . 71 метр . Ліфт в підвал, де паркомісце теж купив. Після того як в сусідніх квартирах в Кампусі вилетіли вікна. Тепер буду ЮА «вичіслять по ip»..
Вітаю з чудовим придбанням. Якщо можна, дайте додаткової інформації. Купували напряму у забудовника? Умови/кредити? Додаткові платежі? Скільки по часу зайняла угода? Які папіри від громадян України потрібні? Географічно де? Хоч за вас порадію) Ще раз вітаю!