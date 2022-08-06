|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лип, 2025 11:59
Vadim_ написав: akurt написав: Hotab написав:
В Монтенегро фактично одиничні забудовники згодні на чорний кеш: це всякі халамидники в основному. Це не значить що зовсім нема що взяти за кеш хабарнику чи ухилянту від податків, , все ж є.
Пан Hotab вірний курс вибрав.
Цікавий факт: ще до війни один з потужних забудовників України («Строитель», власник Попов Віктор Іванович)
виїхав саме в Чорногорію та там побудував вже декілька готелів…
Це дуже погана людина, останне його лайно у співпраці с "ДАФІ" ЖК"Грані" у Дніпрі про це свідчить...
Что там за лайно было?
Грани ж достроили и неплохо вышло.
ПыСы. НЕ спонсор ли коллектива сказочников-унд-фантастов с поезда Львив-Кемер-Марсель этот Попов?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5206
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 09 лип, 2025 12:01
Хомякоид написав:
Хто з Польщі може володіє інфо ?
Як серйозно проводиться моніторинг ?
Якщо відкрию рахунок та принесу кошти за продаж квартири з України.
Будуть проблеми ?
Без декларації з кордону або підтвердження що гроші були зняті в Польші з рахунку, польський банк може прийняти кошти і покласти на рахунок (тільки з перекладеними документами про продаж), але все одно потім у польської податкової буде 5 років щоб вас про це спитати, як гроші потрапили в країну. Якщо ці підтвердження є то все ок.
-
Ana
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 14.08.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 09 лип, 2025 12:10
барабашов написав: Vadim_ написав: akurt написав:
Пан Hotab вірний курс вибрав.
Цікавий факт: ще до війни один з потужних забудовників України («Строитель», власник Попов Віктор Іванович)
виїхав саме в Чорногорію та там побудував вже декілька готелів…
Це дуже погана людина, останне його лайно у співпраці с "ДАФІ" ЖК"Грані" у Дніпрі про це свідчить...
Что там за лайно было?
Грани ж достроили и неплохо вышло.
ПыСы. НЕ спонсор ли коллектива сказочников-унд-фантастов с поезда Львив-Кемер-Марсель этот Попов?
По рендерам должно быть совсем иное , вс' кроется в ньюансах ,керамогранит фасада Испанский или Український , окна...это как разница между RAV і китайской поделкой TIGGO 2014 року .Если я пишу то за слова отвечаю ,достроил но ...читай выше, у меня там хата, если не веришь.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3879
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 09 лип, 2025 12:26
Хомякоид написав:
Хто з Польщі може володіє інфо ?
Як серйозно проводиться моніторинг ?
Якщо відкрию рахунок та принесу кошти за продаж квартири з України.
Будуть проблеми ?
Ви як громадянин Німеччини будете відкривати?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3722
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 701 раз.
- Подякували: 615 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25323
|17098864
|
|
|10498
|6513151
|
Пон 07 лип, 2025 11:56
jump
|
|6
|387901
|
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt
|