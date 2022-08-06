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Додано: Суб 12 лип, 2025 10:39
Бетон
А если ты по 10 куе возил? Какая декларация?
Так ты заносишь 50 , или 100.. И все это снято за 30 дней в банке. Когда ты их по 10 возил? И печати в паспорте есть? Не, если у тебя приняли все без деклараций - красавчег.
К слову декларирование это минут 10-20… Есдизаране написал декларацию , и вручил ее таможеннику в поезде или на автомобильном ПП
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Hotab
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Додано: Суб 12 лип, 2025 11:55
Hotab написав:Бетон
А если ты по 10 куе возил? Какая декларация?
Так ты заносишь 50 , или 100.. И все это снято за 30 дней в банке. Когда ты их по 10 возил? И печати в паспорте есть? Не, если у тебя приняли все без деклараций - красавчег.
К слову декларирование это минут 10-20… Есдизаране написал декларацию , и вручил ее таможеннику в поезде или на автомобильном ПП
А від родичів декларація канає чи тільки від власника рахунку ?
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Хомякоид
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Додано: Суб 12 лип, 2025 12:08
Hotab написав:
И все это снято за 30 дней в банке.
А чо 30, 90дн квиташки з банку ж дійсні
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Додано: Суб 12 лип, 2025 12:15
Хомякоид написав: Hotab написав:Бетон
А если ты по 10 куе возил? Какая декларация?
Так ты заносишь 50 , или 100.. И все это снято за 30 дней в банке. Когда ты их по 10 возил? И печати в паспорте есть? Не, если у тебя приняли все без деклараций - красавчег.
К слову декларирование это минут 10-20… Есдизаране написал декларацию , и вручил ее таможеннику в поезде или на автомобильном ПП
А від родичів декларація канає чи тільки від власника рахунку ?
Якщо вони тобі подарують або позичать. А як інакше ці гроші стануть твоїми?
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gonchik74
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Додано: Суб 12 лип, 2025 12:15
Hotab написав:Бетон
А если ты по 10 куе возил? Какая декларация?
Так ты заносишь 50 , или 100.. И все это снято за 30 дней в банке. Когда ты их по 10 возил? И печати в паспорте есть? Не, если у тебя приняли все без деклараций - красавчег.
К слову декларирование это минут 10-20… Есдизаране написал декларацию , и вручил ее таможеннику в поезде или на автомобильном ПП
Нужна справка о наличии счёта. О сняти гривен. Об обмене на валюту. И всё это действительно не более 3х месяцев.
Конфисковать могут. И судись потом годами
Даже мне с моими чистейшими е осельными деньгами в банке сказали не рискуй, не декларируй, заберут
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Додано: Суб 12 лип, 2025 13:29
Бетон
не рискуй, не декларируй, заберут
На підставі чого «заберуть»?
Їх або випустять з документами (ну і тебе), або завернуть назад. Ти ж не намагався провезти таємно і спалився.
Так ти їх в запасці чи в вогнегаснику вивіз? А якби знайшли?
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Hotab
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Додано: Суб 12 лип, 2025 17:41
Hotab написав:Бетон
не рискуй, не декларируй, заберут
На підставі чого «заберуть»?
Їх або випустять з документами (ну і тебе), або завернуть назад. Ти ж не намагався провезти таємно і спалився.
Так ти їх в запасці чи в вогнегаснику вивіз? А якби знайшли?
Протокол, где впишут любую формальность. Например, банк снятия и обмена разный. В договоре что-то. Причин сотни.
Изъятие денег и судись.
Последний случай это изъятие 150 куе, потому что в договоре и снятой со счёта сумме несовпадение, на сколько помню или не было какой то глупой формальной справки.
Деньги светить можно любым пограничникам, кроме украинских.
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Бетон
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Додано: Суб 12 лип, 2025 22:25
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
не рискуй, не декларируй, заберут
На підставі чого «заберуть»?
Їх або випустять з документами (ну і тебе), або завернуть назад. Ти ж не намагався провезти таємно і спалився.
Так ти їх в запасці чи в вогнегаснику вивіз? А якби знайшли?
Протокол, где впишут любую формальность. Например, банк снятия и обмена разный. В договоре что-то. Причин сотни.
Изъятие денег и судись.
Последний случай это изъятие 150 куе, потому что в договоре и снятой со счёта сумме несовпадение, на сколько помню или не было какой то глупой формальной справки.
Деньги светить можно любым пограничникам, кроме украинских.
Как народу такой вариант. Прокатит или нет ?
Родственники перевозят через границу по 10 тіс. на ріло.
Я откріваю счет в польском банке. Вношу 9800 euro и отправляю в Германию на свой счет. Договор купли продажи переведенній и заверенній предоставляю.
Через месяц опять приезжаю в Польшу, откріваю в другом банке и опять перевожу 9800 euro в Германию. Таким макаром 30 тіс. заганяю.
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Додано: Суб 12 лип, 2025 22:33
Прийди в банк з перекладеним договором купівлі-продажу. Скажи «хочу відкрити рахунок, маю договір. Перший транс 50к. Якщо цього мало - йду в інший банк». Скоріше за все скажуть - норм. Ні - дійсно підеш в інший банк. Збираєш на кордоні з родичів кеш (наскільки я розумію, сам ти не виїздний), ідеш в банк, кладеш, робиш оплату. Навіщо за кожні 9800 пертись в Польщу - не розумію.
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gonchik74
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Додано: Суб 12 лип, 2025 22:44
gonchik74 написав:
Прийди в банк з перекладеним договором купівлі-продажу. Скажи «хочу відкрити рахунок, маю договір. Перший транс 50к. Якщо цього мало - йду в інший банк». Скоріше за все скажуть - норм. Ні - дійсно підеш в інший банк. Збираєш на кордоні з родичів кеш (наскільки я розумію, сам ти не виїздний), ідеш в банк, кладеш, робиш оплату. Навіщо за кожні 9800 пертись в Польщу - не розумію.
Дякую. Виглядає реально. Мабуть буду так робити.
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