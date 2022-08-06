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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лип, 2025 11:42
Hotab написав:
Деталей не буде, коршуни не сплять 😅
Так, напряму з забудовником , ми тепер приятелі))
. Дали можливість розтермінувати, тому чекаю до кінця літа іншого співвідношеня пари валют)) . Щоб хоч 50% поміняти краще (або гірше 😅😅).
Взагалі сподобалось ставлення (на відміну від херсонських забудовників). Дядько простий і відкритий до спілкування. Буда ідея 2-й санвузол переробити під гардероб, вони не проти. Але потім я сам відмовився.
Питання сонячних панелей на дах буде обговорюватись вже з Упр.компанією. Бо інвертор і батарея мають працювати)) . Все таки за 3 тижні перебування жодного паспурного дня, а взимку 50% сонячних днів,
Не сподобалась спільнота: курять падли де попало. І на пляжі також. Українці з цього наче вже виросли
Отопление кондиционером? Заранее сочувствую
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anduzenko
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Додано: Вів 15 лип, 2025 17:51
anduzenko написав: Hotab написав:
Деталей не буде, коршуни не сплять 😅
Так, напряму з забудовником , ми тепер приятелі))
. Дали можливість розтермінувати, тому чекаю до кінця літа іншого співвідношеня пари валют)) . Щоб хоч 50% поміняти краще (або гірше 😅😅).
Взагалі сподобалось ставлення (на відміну від херсонських забудовників). Дядько простий і відкритий до спілкування. Буда ідея 2-й санвузол переробити під гардероб, вони не проти. Але потім я сам відмовився.
Питання сонячних панелей на дах буде обговорюватись вже з Упр.компанією. Бо інвертор і батарея мають працювати)) . Все таки за 3 тижні перебування жодного паспурного дня, а взимку 50% сонячних днів,
Не сподобалась спільнота: курять падли де попало. І на пляжі також. Українці з цього наче вже виросли
Отопление кондиционером? Заранее сочувствую
Що заважає купити теплі килимки, настінні керамічні радіатори? Тариф на електрику співставний з українським.
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gonchik74
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Додано: Вів 15 лип, 2025 20:47
Взимку 10-15 вдень, вночі 5-10 , ростуть мандарини, ківі, інжир і гранат, але треба котел на мазуті чи вугіллі. Ясно-понятно.
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Hotab
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Додано: Вів 15 лип, 2025 20:50
Hotab написав:
Взимку 10-15 вдень, вночі 5-10 , ростуть мандарини, ківі, інжир і гранат, але треба котел на мазуті чи вугіллі. Ясно-понятно.
Теоретик детектед) От прямо зараз сиджу зі знайомою з Неаполя. Каже «ну впринципі не холодно, але газові конвектори збираємось ставити») Собі збираюсь купити пару килимків з електропідігрівом і в спальню uden s почепити.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 20:52
Hotab написав:
Взимку 10-15 вдень, вночі 5-10 , ростуть мандарини, ківі, інжир і гранат, але треба котел на мазуті чи вугіллі. Ясно-понятно.
Теоретик детектед) От прямо зараз сиджу зі знайомою з Неаполя. Каже «ну впринципі не холодно, але газові конвектори збираємось ставити») Собі збираюсь купити пару килимків з електропідігрівом і в спальню uden s почепити. Не вірю, що сотка вати зробить чудо)
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