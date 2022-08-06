Додано: Сер 16 лип, 2025 11:30

anduzenko написав: Отопление кондиционером? Заранее сочувствую Отопление кондиционером? Заранее сочувствую

різний клімат в різних країнах.

за моїм власними досвідом

Співчувати немає чого, тому що НЕ враховуєтеОсь мій досвід 7-и річного проживання в Анталії - в мене в 2-к квартирі встановлено 2 кондиціонери від LG:- в грудні-січні-лютому не більше 8 дощових днів на місяць. СНІГУ НІКОЛИ НЕ БУВАЄ. Морозу також (якщо не враховувати за останні 20 років в Анталії 2(два) кумедні випадки, коли якісь сніжинки обережно пролітали та зникали ще до землі).- зазвичай в цей період температура повітря вдень +16, сонячно. В грудні до +24. Сонячно.- кондиціонер в головній кімнаті включаємо зранку на 2-3 години.- кондиціонер в спальні включаємо ввечері - перед відходом до сну - заздалегідь - десь на 2 години.- стіни квартири та вікна виходять на південний захід - сонце весь день прогріває квартиру так, що відкриваєш двері та вікна.- поверх 3 (за "нашою" нумерацією поверх 4).Таким чиномя не встановлював в себе двоконтурний котел та НЕ було потреби використовувати будь-який інший метод опалення квартири.Кіра того: на даху будинка встановлено сонячні панелі для отримання гарячої води - навіть в січні-лютому достатньо того, щоби сонце було хоча б 1 годину (1 годину!!!!) на добу - маєте гарячу воду.Звісно, для підстарховки встановлено бойлер (переключаємось, якщо хмарна погода продовжувалася 2 - 3 доби)Так що я аргументовано вважаю, що за певних обставин в певних кліматичних умовах кондиціонери спліт-системи - то найкращий вибір.