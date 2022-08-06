Додано: Сер 16 лип, 2025 11:30

anduzenko написав: Отопление кондиционером? Заранее сочувствую Отопление кондиционером? Заранее сочувствую

різний клімат в різних країнах.

за моїм власними досвідом

не було реальної потреби.

Співчувати немає чого, тому що НЕ враховуєтеОсь мій досвід 7-и річного проживання в Анталії - в мене в 2-к квартирі встановлено 2 кондиціонери від LG:- в грудні-січні-лютому не більше 8 дощових днів на місяць. СНІГУ НІКОЛИ НЕ БУВАЄ. Морозу також (якщо не враховувати за останні 20 років в Анталії 2 (два) кумедні випадки, коли якісь сніжинки обережно пролітали та зникали ще до землі).- зазвичай в цей період температура повітря вдень +16, сонячно. В грудні до +24. Сонячно.- кондиціонер в головній кімнаті включаємо зранку на 2-3 години.- кондиціонер в спальні включаємо ввечері - перед відходом до сну - заздалегідь - десь на 2 години.- стіни квартири та вікна виходять на південний захід - сонце весь день прогріває квартиру так, що відкриваєш двері та вікна.- поверх 3 (за "нашою" нумерацією поверх 4).Таким чиномя не встановлював в себе двоконтурний котел та НЕ було потреби використовувати будь-який інший метод опалення квартири.Крім того: на даху будинка встановлено сонячні панелі для отримання гарячої води - навіть в січні-лютому достатньо того, щоби сонце було хоча б 1 годину (1 годину!!!!) на добу - маєте гарячу воду.Звісно, для підстарховки встановлено бойлер (переключаємось, якщо хмарна погода продовжувалася 2 - 3 доби)Так що я аргументовано вважаю, що за певних обставин в певних кліматичних умовах кондиціонери спліт-системи - то найкращий вибір.P.S. Зауважу також, що Забудовником за проєктом зроблено все, щоби за бажанням мешканця підключити двоконтурний газовий котел, зроблено розводку труб для радіаторів опалення (достатньо викрутити заглушки та прикріпити батареї), також все зроблено для подачі гарячої води від котла на кухню та в душову, зроблено виводи на балкон для встановлення газового котла. Газова труба підходить безпосередньо до дверей квартири. Термін встановлення - 1 робочий день. Витрати разом з матеріалами (труби та радіатори), роботою та двоконтурним котлом орієнтовно 1 400 євро. Дехто із сусідів встановив. Я не встановлював, бо