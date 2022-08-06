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BIGor написав:Читаю новини, що попереджують українців утриматися сьогодні від поїздок в центр Кракова - бо буде якийсь загальнонаціональний мітинг поляків проти емігрантів по всім містам Польщі. Мда, посидимо дома....
Пан BIGor, якщо в Кракові на парковці вставили під двірник штраф за несплачену парковку, то яка його подальша доля, якщо я його закинув в бардачок і забув? Саме ця машина може ще і заїде в Польщу, а може вже буде і інша. Та все ж цікаво механізм. Передача даних на кордон? Ще кудись?
akurt написав:Уточнення: не проти емігрантів, а проти НЕЛЕГАЛЬНИХ емігрантів. Дійсно, у суботу, 19 липня, у центрі Кракова відбудеться чергова демонстрація проти нелегальної імміграції. Цього разу зібрання організовують вболівальники клубу «Вісла Краків», які називають захід «аполітичним», але з чітким соціальним посланням. Поліція нагадала всім, що право на демонстрацію не означає дозвіл на порушення закону, і оголосила про рішучі дії проти будь-яких порушень. Ну подивимося...
Взагалі при всій повазі до Польщі - а я там бував безкінечну кількість разів - останній раз в на початку липня - та в принципі дуже люблю Польщу: - етнічно чиста країна - майже 90% населення - етнічні поляки. - в цьому причини можливих негараздів у порівнянні з іншими країнами, які вважають "країнами емігрантів". - проблеми схоже будуть зростати - остання витівка проти посла України в Польщі - колишнього посла України в Туреччині - про це красномовно говорить.
В той же час польське ТБ, говорячи про цикл таких демонстрацій, говорить про проблеми, які створюють НЕ українці, а чорношкірі та араби, які перетинають кордон "Німеччина-Польщя": https://www.youtube.com/watch?v=QG6zHV9KMCI
Принаймі у Польщі подібних інцидентів не стається:
Це мала стати літня атракція в районі Ле-Мана: аквапарк, встановлений на озері Жемері в Арнажі, має бути демонтований лише через день після його офіційного відкриття у вівторок, 1 липня, підтвердив менеджер ICI Maine після статей у Maine Libre та Ouest France . Надувну водну ігрову конструкцію захопили понад сто людей, каже Ентоні Валле, з яким зв'язалися телефоном у середу, 2 липня 2025 року. « Вони хотіли напасти на охоронця, який сховався в бунгало. Вони виламали двері »
akurt написав:Уточнення: не проти емігрантів, а проти НЕЛЕГАЛЬНИХ емігрантів. Дійсно, у суботу, 19 липня, у центрі Кракова відбудеться чергова демонстрація проти нелегальної імміграції. Цього разу зібрання організовують вболівальники клубу «Вісла Краків», які називають захід «аполітичним», але з чітким соціальним посланням. Поліція нагадала всім, що право на демонстрацію не означає дозвіл на порушення закону, і оголосила про рішучі дії проти будь-яких порушень. Ну подивимося...
Взагалі при всій повазі до Польщі - а я там бував безкінечну кількість разів - останній раз в на початку липня - та в принципі дуже люблю Польщу: - етнічно чиста країна - майже 90% населення - етнічні поляки. - в цьому причини можливих негараздів у порівнянні з іншими країнами, які вважають "країнами емігрантів". - проблеми схоже будуть зростати - остання витівка проти посла України в Польщі - колишнього посла України в Туреччині - про це красномовно говорить.
В той же час польське ТБ, говорячи про цикл таких демонстрацій, говорить про проблеми, які створюють НЕ українці, а чорношкірі та араби, які перетинають кордон "Німеччина-Польщя": https://www.youtube.com/watch?v=QG6zHV9KMCI
Ви як дитина , чи пяний в дудель кібіц Вісли буде розбиратись - чи ви легальний емігрант чи ні? Саме Навроцький виграв вибори на антиукраїнській пропаганді - а Ментзен і Браун набрали 20 і 6% голосів на першому турі останніх виборів останні - ще більше розігрували антиукраїнську пропаганду. Що з нашим послом - я не чув, але знаю що наші МЗС некомпетентні (мпотентні).
BIGor написав:Читаю новини, що попереджують українців утриматися сьогодні від поїздок в центр Кракова - бо буде якийсь загальнонаціональний мітинг поляків проти емігрантів по всім містам Польщі. Мда, посидимо дома....
Пан BIGor, якщо в Кракові на парковці вставили під двірник штраф за несплачену парковку, то яка його подальша доля, якщо я його закинув в бардачок і забув? Саме ця машина може ще і заїде в Польщу, а може вже буде і інша. Та все ж цікаво механізм. Передача даних на кордон? Ще кудись?
Цікаве питання, напевно треба знати якої країни номера, загалом я би порадив заплатити штраф і забути.