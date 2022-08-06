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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1053105410551056
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 01:25

Вимогу оплатити парковку виставляє міське управління доріг. Але спочатку треба з'ясувати особу, яка керувала автомобілем. І там вже вимагати оплати від неї безпосередньо, або через суд. Але як судитися з невідомо ким? Писати запити до українського консульства з проханням надати інформацію про власника? І як потім цього власника до суду викликати? Сумніваюся, що хтось буде цим займатися за 200 злотих. Якби на якихось європейських бляхах було авто, то ще може щось би і намагалися.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 13:29

  BIGor написав:Ви як дитина :D , чи пяний в дудель кібіц Вісли буде розбиратись - чи ви легальний емігрант чи ні? Саме Навроцький виграв вибори на антиукраїнській пропаганді - а Ментзен і набрали 20 і 6% голосів на першому турі останніх виборів останні - ще більше розігрували антиукраїнську пропаганду.
Що з нашим послом - я не чув, але знаю що наші МЗС некомпетентні (мпотентні).


Це при тому, що (взято з тг, але думаю недалеко від правди):

"Українські біженці активно розвивають економіку Польщі.ㅤ
У 2024 році вони забезпечили сусідам 2,7% ВВП, а до 2030-го ця цифра зросте до 3,2%. Більшість українців працює у промисловості, медицині та сфері обслуговування. Середня зарплата 4000 злотих, але молодь від 15 до 24 років отримує більше."

Ну якщо їм сьогоднішній склад іммігрантів не подобається (в основному молоді працездатні українці/білоруси), то хай беруть по квотам Меркель афганців, сирійців, з центральної Африки та інших мусульманських країн, які не будуть навіть контактувати з поляками. Просто у них будуть свої анклави у кожному місті і вони не будуть розчинятися в поляках, а будуть поступово чисельно зростати завдяки більшій народжуваності.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:47

  The_Rebel написав:Ну якщо їм сьогоднішній склад іммігрантів не подобається (в основному молоді працездатні українці/білоруси), то хай беруть по квотам Меркель афганців, сирійців, з центральної Африки та інших мусульманських країн, які не будуть навіть контактувати з поляками. Просто у них будуть свої анклави у кожному місті і вони не будуть розчинятися в поляках, а будуть поступово чисельно зростати завдяки більшій народжуваності.

Розумію, що від протестів проти нелегальної міграції до цькування взагалі усіх іммігрантів шлях недовгий, але, чесно кажучи, не хотілося б, щоб тут масово з'явилися оці арабо-африканські хлопці з асоціальною поведінкою. Все ж таки поки що Польща є дуже безпечною країною.
До речі, були у суботу в Забже (Катовіце) на музичному фестивалі. І хоч значна частина місцевих виглядала як макіївські пацанчіки з ранніх 2000-х і не відрізнялася тверезістю, ніхто на звуки чужої мови не кидався.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 22:09

  BIGor написав:Читаю новини, що попереджують українців утриматися сьогодні від поїздок в центр Кракова - бо буде якийсь загальнонаціональний мітинг поляків проти емігрантів по всім містам Польщі. Мда, посидимо дома....

На українців рипаться не будуть, бо ЕС полякам впише квоту по прийняттю арабів.
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