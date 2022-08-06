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Додано: Пон 21 лип, 2025 01:25
Вимогу оплатити парковку виставляє міське управління доріг. Але спочатку треба з'ясувати особу, яка керувала автомобілем. І там вже вимагати оплати від неї безпосередньо, або через суд. Але як судитися з невідомо ким? Писати запити до українського консульства з проханням надати інформацію про власника? І як потім цього власника до суду викликати? Сумніваюся, що хтось буде цим займатися за 200 злотих. Якби на якихось європейських бляхах було авто, то ще може щось би і намагалися.
Додано: Пон 21 лип, 2025 13:29
Це при тому, що (взято з тг, але думаю недалеко від правди):
"Українські біженці активно розвивають економіку Польщі.ㅤ
У 2024 році вони забезпечили сусідам 2,7% ВВП, а до 2030-го ця цифра зросте до 3,2%. Більшість українців працює у промисловості, медицині та сфері обслуговування. Середня зарплата 4000 злотих, але молодь від 15 до 24 років отримує більше."
Ну якщо їм сьогоднішній склад іммігрантів не подобається (в основному молоді працездатні українці/білоруси), то хай беруть по квотам Меркель афганців, сирійців, з центральної Африки та інших мусульманських країн, які не будуть навіть контактувати з поляками. Просто у них будуть свої анклави у кожному місті і вони не будуть розчинятися в поляках, а будуть поступово чисельно зростати завдяки більшій народжуваності.
Додано: Пон 21 лип, 2025 17:47
Розумію, що від протестів проти нелегальної міграції до цькування взагалі усіх іммігрантів шлях недовгий, але, чесно кажучи, не хотілося б, щоб тут масово з'явилися оці арабо-африканські хлопці з асоціальною поведінкою. Все ж таки поки що Польща є дуже безпечною країною.
До речі, були у суботу в Забже (Катовіце) на музичному фестивалі. І хоч значна частина місцевих виглядала як макіївські пацанчіки з ранніх 2000-х і не відрізнялася тверезістю, ніхто на звуки чужої мови не кидався.
Додано: Пон 21 лип, 2025 22:09
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