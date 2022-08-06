|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 сер, 2025 15:30
Hotab написав:
Ну зо 20 купюр я привіз саме 500-к. І може стільки ж 200-к.
В магазинах проблеми точно будуть (в зоні євро, я маю на увазі).
Навіщо ці купюри друкують, якщо їх важко використовувати? Я колись у Греції мав кілька чи то 200, чи 500. Розрахувався у готелі за проживання без питань.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3756
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 617 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 10 сер, 2025 15:34
Gastarbaiter написав:
Ну зо 20 купюр я привіз саме 500-к. І може стільки ж 200-к.
В магазинах проблеми точно будуть (в зоні євро, я маю на увазі).
Навіщо ці купюри друкують, якщо їх важко використовувати? Я колись у Греції мав кілька чи то 200, чи 500. Розрахувався у готелі за проживання без питань.
Є версія, що вони для банків лише. А не торгово-роздрібноі мережі.
Кажуть в HDL (гіпермаркет продуктів Чорногорії ) якщо принесеш 200 (не кажучи про 500) то записують індивідуальні дані)) Хз що з ним далі роблять))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15907
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2467 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
|
|
|
