Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 вер, 2025 07:27
Успіх
Повідомлень: 8575
З нами з: 18.03.21
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 1010 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 07:49
fox767676 написав:
Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?
Как что??
Магнитное поле, при движении по проводникам
Бетон
Повідомлень: 5471
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 428 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 07:50
Faceless написав: fox767676 написав:
Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?
Хіба цього мало?
Тут нет преимущества перед 5- 9 этажками, там это не критично или доступно и без генераторов
fox767676
Повідомлень: 4171
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 07:52
Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
fox767676
Повідомлень: 4171
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 08:11
Бетон написав: fox767676 написав:
Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?
Как что??
Магнитное поле, при движении по проводникам
не уподобляйтесь петросяну_К, давно уже никому не интересны его абырвалгизмы
fox767676
Повідомлень: 4171
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 08:38
Бетон написав: fox767676 написав:
Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?
Как что??
Магнитное поле, при движении по проводникам
поправка: електро-магнітне
flyman
Повідомлень: 40663
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2854 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 08:57
fox767676 написав: Faceless написав: fox767676 написав:
Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?
Хіба цього мало?
Тут нет преимущества перед 5- 9 этажками, там это не критично или доступно и без генераторов
100%
Новобуди з генераторами в плані забезпечення електроенергією - це ті ж самі "хрущовки" і "брежнєвки" і "сталінки", без бойлерів, без кондиціонерів, без електропідігріву підлоги. Урізання осетра по київськи
Frant
Повідомлень: 23281
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1773 раз.
- Подякували: 2584 раз.
