Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 03 вер, 2025 23:57
Gastarbaiter написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав:
Сьогодні базову ставку у Польщі знизили ще на 0,25%.
Потужно! Чекаємо черги в ОП з завтрашнього дня.
Насправді зараз в українців в Польщі такі настрої
Ну, можна і так подивитися на ситуацію: "українські кур'єри масово залишають Польщу, навіть зниження ставки не врятує місцевий ринок нерухомості!".
Так а діло не в курєрах, їдуть люди різних професій. В мене навіть в колі спілкування такі є що поїхали далі на захід. Але варто зауважити, вони виїхали або раніше або тоді як тільки-тільки починалася ця антиукраїнська істерика і пропаганда.
BIGor
Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:36
Інвестиція вересня 2017 року в нерухомість за кордоном...
Вчора зі мною звʼязався голова ОСББ мого будинка в Анталії (в будинку 19 квартир) та спитав, коли я приїду в свою квартиру?
Напевне буду 22 жовтня (вже купив авіаквитки через Базель), а можливо ще один раз прилечу на двійку тижнів десь 19 вересня.
Повідомив, що сусідська квартира (двері-в двері) черговий раз перепродана (квартира 1+1, четвертий поверх 6-ти поверхового будинка).
Цього разу за 4 500 000 лір або за 110 000$.
Далі виникла цікава подія.
Про цю новину я написав свому приятелю, який купив майже таку за рогом вулиці в Анталії.
Нагадав, що у вересні 2017 я купував свою за 172 000 лір - і це було тоді 49 500$.
За таку саму ціну купили і сусіди.
Несподівана думка від мого приятеля була така (цитую):
«Квартира та же, следовательно, доллар девольвировал в 2,2р.».
Я реально не очікував саме такої думки.
Мені вона здалася і цікавою, і несподіваною.
От цікаво: така динаміка ринкової ціни квартири про що свідчить:
Варіант А: за 8 років (2025-2017=8) долар девальвував в 2,2 рази.
Варіант Б: вдала інвестиція і через 8 років буде вдалою інвестицією.
Варіант В: все залежить від країни знаходження інвестицііі в нерухомість, фактично (….).
Яка ваша думка, панове фінансисти, економісти та інвестори: варіант А, Б, В, можливо Г та Д буде?
akurt
Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:52
akurt написав:
Яка ваша думка
Треба враховувати і амортизацію. Ото у нас тут на ПОХє якось обраховують все це через 200 арендних плат ))
А оцінка динаміки для мене це більше п. Б, хоча інвестиція -- це більше про примноження коштів, тобто в кінці-кінців це (пере)продаж, для якого треба підгадати умови не тільки минулої купівлі, а й самого продажу... От може ще чуток потягнете з продажем і... (стара) хата буде коштувати вже 45 вбитих прeзиків (ттт)
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:31
Дякую за відповідь. Цікаві думки.
1. Про амортизацию вірно. Але є але.
Коли я купував квартиру, то передивився десь 20 або більше. Коли треба було прийняти остаточне рішення - подзвонив сусіду навпроти - така сама квартира. Відкрив турок років 55...60.
Ми спитали: як йому в цьому будинку? Він відповів, що довго шукав, вибрав саме цей, мешкає в цьому будинку вже 6 місяців і нічого не сталося. Зауважень не було (новобудова).
Нагадаю, що в Туречичні квартири здаються "під ключ" - повністю готові - докупити треба ліжка, диван, стільці стіл. Встановити кондиціонери (зараз навіть з кондиціонерами здають).
Ну ось про амортизацію в мене:
а) важко повірити, і вже була навіть "революція" серед власників із спробою змістити голову ОСББ (мешкає в нашому будинку), але такий працьовитий дядько, що і пір"їнку здуває з будинка. Все доглянуто вчасно ремонтується, вчасно всі технічні обслуговування. Ось попався такий дядько цікавий - і ще в штаті є на 1/2 ставки найманий працівник також. Цей підстригає газони, дерева, виноград, миє двічі на тиждень подвірʼя та під"їзд. б) Дублікат моїх ключей є у голови ОСББ. в) За 8 років (я правда останній рік не жив) я перефарбував сам всі стіни в квартирі валиком та білою фарбою. Два рази в кухні ремонтував систему підйому дверцят полиць (виходять з ладу амортизатори). г) Один раз за 7 років вибило "пробки" не тільки в квартирі (пакетники), а й на першому поверсі у головній щитовій - але я сам винний - залив кавою всю кавоварку (прогледів). Один раз в спальні зіпусувався механізм підйому зовнішніх жалюзі - замінив (дешево обійшлося).
Я би сказав, що амортизація дорівнює нулю. Дуже за будинком та квартирами доглядають: ось до кінця вересня ще буде працювати плавальний басейн для мешканців.
2) З приводу ціни. Я знаю і вірю, що в нерухомості працює "синусоїда" цін. У вашому тексті теж про це мова йде.
Всі з нею стикалися: в 1999 році шеф почав продавати квартиру 100 кв. м перед від"їздом в США за 100 000 доларів (за такою ціною продав за 1/2 роки до того сусід його). А продав за 26 000 (двадцять шість тисяч) доларів. 100 000=26 000. Здається в тому ж 1999 році 3-к квартири в обласних центрах можна було купити по 5 500 доларів.
А в 2007 році за мою 1 к квартиру для орендарів давали 70 000 доларів. А купував я її по 400 доларів квадрат. А ще через 3 роки ЛЕДВЕ продав за 54 000 доларів. Зараз в тому районі 26 000...34 000.
Під моєю колишньої інвестиційною квартирою - квартира племінниці - зараз виїхала в Німеччину - сказала що після "прильоту" не залишилося жодної шибки, а в будинках навпроти "зрізало" всі балкони...
Так ось розкрию правду про синусоїду в Анталії:
- влітку 2021 року ціни впали так, що я міг тільки повернути свої гроші; тобто десь до рівня 50 000...55 000 доларів.
- восени 2021 ціни раптом почали зростати - поступово - а в листопаді приїхала подруга жінки з Німеччини - здивувала нас цінами в Дюссельдорфі (10 000 євро за квадрат) та хотіла купити нашу квартиру. Тоді ми озвучили вже ринкову ціну в 65 000 євро. Вона б і купила, але тільки в КРЕДИТ від німецького банку. Ми не погодилися.
- в 2022 почалася жахлива війна і ціни пішли уверх. Зростання йшло приблизно до травня 2023 року - і РЕАЛЬНО на мене працювали 2 рієлтора і було багато переглядів за 150 000 доларів США.
Ось тоді був максимум у синусоїди. Це період з жовтня 2022 до травня 2023 року. В силу сімейних причин я не міг тоді продавати, але в червні 2023 підготувував на продаж - реально було багато переглядів - але "поїзд вже пішов" і почала синусоїда відходити вниз від максимума.
Мій голова ОСББ говорив, що є покупець за 135 000 доларів. Я дотягнув до жовтня здається - подзвонив та сказав, що погоджуюся віддати не за 150 000, за 135 000 - а голова ОСББ сказав, шо "Покупець випарився"...
Ось така вона - РЕАЛЬНА синусоїда.
Оскільки - я моніторю - ринкова ціна на мою квартиру попередній рік падала до 100 000 доларів (нижче не було) то зараз 110 000 - виглядають цілком нормально.
Чесно кажучі, в мене є де жити - і я не один раз думав, продати чи ні - і не прийду до остаточної думки.
Зігріває факт володіння квартирою на курорті...
Зараз сезон і хочеться злітати на двійку тижнів - туди та назад 220 євро - ніяк не вирішу.
Завтра їду побовтатися на Атлантичний океан - Біскайська затока...
akurt
Додано: Суб 06 вер, 2025 19:12
BIGor написав: mixei написав:BIGor
Квартира стояла на продаж майже рік і теж була в кредиті. Попередні власники купили також в кредит дім за Краковом і були більш схильні на торг. Тому калькуляція з нашим кредитом і першим внеском нам підійшла.
А скільки вийшло виторгувати в відсотках якщо не секрет? І якщо квартира продавалась рік - може вона неліквід чи з якимись великими недоліками?
Виторгували 15 %. Ні, з ліквідністю все гаразд. Власник продавав неохоче й самостійно розміщував оголошення у будинкових групах на Facebook. На той момент ми переглянули 20+ варіантів у новобудовах і на вторинці. Коли квартира з’явилася на Otodom, поїхали дивитися — виявилося, що вона буквально в сусідньому будинку: 69 м², будинок 2016 року, ремонт зроблено приблизно 4 роки тому. Суцільний збіг: стільки шукали, а вона була поруч. Ми внесли 35 % власних коштів, щоб здана в оренду нинішня перекривала місячний платіж по іпотеці.
mixei
Додано: Вів 09 вер, 2025 17:39
mixei написав: BIGor написав: mixei написав:BIGor
Квартира стояла на продаж майже рік і теж була в кредиті. Попередні власники купили також в кредит дім за Краковом і були більш схильні на торг. Тому калькуляція з нашим кредитом і першим внеском нам підійшла.
А скільки вийшло виторгувати в відсотках якщо не секрет? І якщо квартира продавалась рік - може вона неліквід чи з якимись великими недоліками?
Виторгували 15 %. Ні, з ліквідністю все гаразд. Власник продавав неохоче й самостійно розміщував оголошення у будинкових групах на Facebook. На той момент ми переглянули 20+ варіантів у новобудовах і на вторинці. Коли квартира з’явилася на Otodom, поїхали дивитися — виявилося, що вона буквально в сусідньому будинку: 69 м², будинок 2016 року, ремонт зроблено приблизно 4 роки тому. Суцільний збіг: стільки шукали, а вона була поруч. Ми внесли 35 % власних коштів, щоб здана в оренду нинішня перекривала місячний платіж по іпотеці.
15% крутий дисконт. Думаю апологетам дорожаю цікава інфо.
BIGor
|
|
