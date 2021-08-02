барабашов написав:
В Іллічівську світло вже з 31го серпня відновили чи від повербанків кондьори запускають?
у Чорноморську відновили десь 00.20 03/09/25
у мене приватний сектор-не вимикали взагалі
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 вер, 2025 20:53
у Чорноморську відновили десь 00.20 03/09/25
у мене приватний сектор-не вимикали взагалі
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:03
Пасивний бізнес))
Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:16
Вісті с полів. Забирав сьогодня холодильник на Дорошенка, метрів сто до головпоштамту. Віддавалр власниця квартири, але в квартирі на моменті був орендар. Поцікавтеся. Оренда 400 дол двушка, Ремонт ХЗ не роздивився Білі стіни, на підлозі такий собі ламінат. Столярка середненька.
Квартира вікнами в подвір"я. Сходи такі раніше використовувала прислуга.
Додано: Суб 06 вер, 2025 23:29
Ще додам один мінус старого фонду. Зараз живу на 2 міста - одне з них в західній Україні у близьких родичів в квартирі хрущику, де давно ніхто не жив. Так ось... таргани!!! Хоч я їх винищую, але коли приїжджаю їх знову повно. Просто весь будинок кишить ними. Ввечері видно навіть як вони перебігають від квартири до квартири по коридорам. Тому що в старих будинках неодмінно буде високий відсоток неблагополучних квартир.
Тож у мене дилема відпала що брати - я міг купити вже з ремонтом старий фонд, але довелося ризикнути і взяв новобуд за 1000 з поставкою через півтора року в невеликою розстрочкою. Забудовник Галицький двір. І все із-за тарганів) А нове без ремонту зараз у такій же прицентральній локації як у мене - від 1300-1400. Отакі жахливі ціни. Це місто Мукачево. Ужгород приблизно так само.
Що буде з цінами після війни незрозуміло, адже до неї ціни були по 600-700 і великого ажіотажу не було.
Додано: Суб 06 вер, 2025 23:35
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ну і про парковки з 90-х - це чиста правда)) Чувак колись підсипав трохи щебеню на глину біля клумби і все - тепер тільки його корч в тому місці може паркуватися. І так зайнято усі місця біля будинку, вільна лише одна пішохідна доріжка
Додано: Пон 08 вер, 2025 07:27
Отак мій забудовник оправдовується))
30секунд>>>
А тут інше інтерв'ю(повне)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|