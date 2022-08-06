RSS
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сер 01 жов, 2025 09:57

Про "легкі" гроші.
Не впевнений, що вони легкі, але цікаво...

Частина 2.
Частина 1 тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Так ось: зараз українці думають, куди вкладати гроші.

Альтернативи немає:
- в залізобетонні паралелепіпеди, які обмежені зверху та знизу плитами перекриття, а з боків чимось, що зовні нагадує цеглу;
- в кахлі, унітази, ламінати, шпаклівку, цемент, пісок, кабелі, дроти і так далі...
Разом це називається дивним незрозумілим словом "квартира".

Звісно, це їх хтось обманув.

Квартира - це коли ти відкриваєш ключем двері - готові - із замками-крабами, переступив мармуровий поріг - увійшов в чистесеньку квартиру з ламінатом на підлозі - натиснув переключателі пакетників - запрацювали електричні жалюзі - в квартирі стало світло - ти гуляєш по доволі просторій квартирі, заглядаєш в готову - під ключ - кухню, де ВСЕ ПРАЦЮЄ та працювало, перевіряєш, як працює духова шафа, чи є вже гаряча вода від сонячних колекторів, чи працює витяжка.
Намагаєшся розібратися, навіщо в головній кімнаті аж 4 вимикача світла...
І немає жодної люстри, бо все на світлодіодах...

Все це було в мене саме так в вересні 2017 року, коли купив квартиру в Анталії.
Нашим людям таке не насниться навіть після великого пиятства...
А зараз ще і за ремонт того паралелепіпеда мінімум 500 доларів квадрат треба віддати...
А вже називають цифри і 700...
Та що там ремонт, в наші дні покласти цеглину - вже ціна до 20 гривень...

Але "повернемося до наших баранів".
Те, що ви побачите нижче абсолютно секретна інформація.
Надано тільки мені.
Я видалив все, що можна і все що треба - залишаючи тільки головне.
Дивимося:
Зображення IMGpx
Нагадаю, цифри покажуть, куди людина вклала гроші та чим закінчилося.
Перший рядок:
- акції компанії Майкрософт. Принесли прибуток в 158%. Правда, це здається за 5 років.
- друге реально не зрозумів - якісь фінансові фонди. Прибуток за ОДИН (!) рік склав 28,34%

Загальну суму розповсюджувати не буду, але орієнтир вихідної суми ви знаєте - я не сильно приховував.

Далі цікавіше. З цієї інвестицій грошей в гроші готівкові на днях виведено 10 000 доларів.
Щоби було за що "попоїсти".
Ці гроші - реальний прибуток і він оподаткований буде в наступному році. Сума, яку треба буде сплатити, сягає 925 доларів. Ну так а якже, податки з прибутків треба платити! Ви ж не в Україні!

Вам держава дала заробити на її території гроші - сплатіть податок. А якже!
Вишенька на тортику.
Майже як "одеська єврейська арифметика". Не я фразу нижче склав та сказав.
Мій респондент:
"Якщо з цих вкладень витягувати щорічно 10 000 доларів, то гроші НІКОЛИ не можуть закінчитися!"
