RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1069107010711072
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 09:57

Про "легкі" гроші.
Не впевнений, що вони легкі, але цікаво...

Частина 2.
Частина 1 тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Так ось: зараз українці думають, куди вкладати гроші.

Альтернативи немає:
- в залізобетонні паралелепіпеди, які обмежені зверху та знизу плитами перекриття, а з боків чимось, що зовні нагадує цеглу;
- в кахлі, унітази, ламінати, шпаклівку, цемент, пісок, кабелі, дроти і так далі...
Разом це називається дивним незрозумілим словом "квартира".

Звісно, це їх хтось обманув.

Квартира - це коли ти відкриваєш ключем двері - готові - із замками-крабами, переступив мармуровий поріг - увійшов в чистесеньку квартиру з ламінатом на підлозі - натиснув переключателі пакетників - запрацювали електричні жалюзі - в квартирі стало світло - ти гуляєш по доволі просторій квартирі, заглядаєш в готову - під ключ - кухню, де ВСЕ ПРАЦЮЄ та працювало, перевіряєш, як працює духова шафа, чи є вже гаряча вода від сонячних колекторів, чи працює витяжка.
Намагаєшся розібратися, навіщо в головній кімнаті аж 4 вимикача світла...
І немає жодної люстри, бо все на світлодіодах...

Все це було в мене саме так в вересні 2017 року, коли купив квартиру в Анталії.
Нашим людям таке не насниться навіть після великого пиятства...
А зараз ще і за ремонт того паралелепіпеда мінімум 500 доларів квадрат треба віддати...
А вже називають цифри і 700...
Та що там ремонт, в наші дні покласти цеглину - вже ціна до 20 гривень...

Але "повернемося до наших баранів".
Те, що ви побачите нижче абсолютно секретна інформація.
Надано тільки мені.
Я видалив все, що можна і все що треба - залишаючи тільки головне.
Дивимося:
Зображення IMGpx
Нагадаю, цифри покажуть, куди людина вклала гроші та чим закінчилося.
Перший рядок:
- акції компанії Майкрософт. Принесли прибуток в 158%. Правда, це здається за 5 років.
- друге реально не зрозумів - якісь фінансові фонди. Прибуток за ОДИН (!) рік склав 28,34%

Загальну суму розповсюджувати не буду, але орієнтир вихідної суми ви знаєте - я не сильно приховував.

Далі цікавіше. З цієї інвестицій грошей в гроші готівкові на днях виведено 10 000 доларів.
Щоби було за що "попоїсти".
Ці гроші - реальний прибуток і він оподаткований буде в наступному році. Сума, яку треба буде сплатити, сягає 925 доларів. Ну так а якже, податки з прибутків треба платити! Ви ж не в Україні!

Вам держава дала заробити на її території гроші - сплатіть податок. А якже!
Вишенька на тортику.
Майже як "одеська єврейська арифметика". Не я фразу нижче склав та сказав.
Мій респондент:
"Якщо з цих вкладень витягувати щорічно 10 000 доларів, то гроші НІКОЛИ не можуть закінчитися!"
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11325
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4034 раз.
Подякували: 1501 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 10:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:повернемося до наших баранів
Ну жити на відсотки можна і у Неньці... Шоби ото отримувати $750..800/міс достатньо розмістити 2.5 лімони грн на ОВДП під 16% і податки навіть платити не тре... Але треба таки тримати пульс по курсу юсд/грн
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6702
З нами з: 05.05.21
Подякував: 516 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 12:05

Є така справа.
В неї бавиться знаменитий дописувач пан flyman.
Він робить дуже хитро:
- чекає на «ямку» в ціні валюти і в той день зливає. Наприклад, в грудні 2021 року вгадав день та злив бакси по 22,50.
- потім платить брокеру за допомогу в купівлі тих ОВДП - 1000 гривень за кожні 50 000 гривень.
- з кожний 50 000 гривень має за квартал 730 гривень прибутку (я трохи відвик від гривень, то не дуже знаю, 730 гривень в квартал - то нормальні гроші чи просто «хороші»?)
- якщо перерахувати на місяць, то получиться так а) прибуток за місяць 730/3=243,30 гривні.
б) премія брокеру 1000/3=333,30 гривні.
в) профіт складає 333,30-243,30=90 гривень.
г) після довгих роздумів це в «плюс», чи в «мінус», відкуповує назад бакси по 26 гривень за долар.
Схема доволі цікава.
Нею щедро ділиться в своєму блозі.
Закликає всіх регулярно читати.

P.S. Але в даному випадку я хотів показати на конкретному прикладі, як може інвестувати українець гроші, які вивіз легально в США.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11325
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4034 раз.
Подякували: 1501 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 12:49

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Не было приёма доллара с лета 15го года дешевле 23х ВООБЩЕ(июнь 15го, число так 26-28е - и 21,8 он был)
Конкретно в 21году в конце года он стоил порядка 27ми на продажу
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5386
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 13:29

  akurt написав:Цікаві погляди. Докладніше, ніж я знаю.
Я би додав таке уточнення: католики, але не такі ревностністні, як в Польщі.

Храми все ж стоять зачинені. Повністю. На замок. Багато разів в різні храми намагався попасти, зачинено, але є телефон, куди можна подзвонити і - або прийде людина відчинить двері, або телефон священника, якого тут давно не бачили.

Послухати оргАн - все ж проблема. Реально не послухаєш, хоча у великих храмах він є.

Люди поважного вік дійсно збираються НЕ у храмі або біля нього, а у кафе-рестораціях.

В цілому французи живуть тихенько без викрутасів та ефектів.
Можливо, десь там у занедбаному Парижі якось і бісяться, а так - ні. Тихо і спокійно.
Сьогодні багато попоїздив по Нормандії: працюють люди, не сидять без діла.
Зараз на півночі збирають цукрові буряки: все комбайн, все автоматизовано: після комбайна залишаються бурти готових чистеньких цукрових буряків.

А шо потім, самі собою грузяться у причеп?
  akurt написав:Пригадав себе студентом: примусові сільхохроботи, жовтень, зранку на полях мороз - вириваємо вручну - потім сидимо біля кучі та ножами саморобними обрізаємо бадилля.
Середні віки...

Дивно , був у тих лагерях труда и отдыха але на помідорах в осени і влітку на пропольці бур'янів.
Ніколи не чув про виривання цукрових буряків вручну,
у Дніпрі був завод який виробляв для цього комбайни ...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3963
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 13:35

  akurt написав:Про "легкі" гроші.
Не впевнений, що вони легкі, але цікаво...

Частина 2.
Частина 1 тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Так ось: зараз українці думають, куди вкладати гроші.

Альтернативи немає:
- в залізобетонні паралелепіпеди, які обмежені зверху та знизу плитами перекриття, а з боків чимось, що зовні нагадує цеглу;
- в кахлі, унітази, ламінати, шпаклівку, цемент, пісок, кабелі, дроти і так далі...
Разом це називається дивним незрозумілим словом "квартира".

Звісно, це їх хтось обманув.

Квартира - це коли ти відкриваєш ключем двері - готові - із замками-крабами, переступив мармуровий поріг - увійшов в чистесеньку квартиру з ламінатом на підлозі - натиснув переключателі пакетників - запрацювали електричні жалюзі - в квартирі стало світло - ти гуляєш по доволі просторій квартирі, заглядаєш в готову - під ключ - кухню, де ВСЕ ПРАЦЮЄ та працювало, перевіряєш, як працює духова шафа, чи є вже гаряча вода від сонячних колекторів, чи працює витяжка.
Намагаєшся розібратися, навіщо в головній кімнаті аж 4 вимикача світла...
І немає жодної люстри, бо все на світлодіодах...

Все це було в мене саме так в вересні 2017 року, коли купив квартиру в Анталії.
Нашим людям таке не насниться навіть після великого пиятства...
А зараз ще і за ремонт того паралелепіпеда мінімум 500 доларів квадрат треба віддати...
А вже називають цифри і 700...
Та що там ремонт, в наші дні покласти цеглину - вже ціна до 20 гривень...

Але "повернемося до наших баранів".
Те, що ви побачите нижче абсолютно секретна інформація.
Надано тільки мені.
Я видалив все, що можна і все що треба - залишаючи тільки головне.
Дивимося:
Зображення IMGpx
Нагадаю, цифри покажуть, куди людина вклала гроші та чим закінчилося.
Перший рядок:
- акції компанії Майкрософт. Принесли прибуток в 158%. Правда, це здається за 5 років.
- друге реально не зрозумів - якісь фінансові фонди. Прибуток за ОДИН (!) рік склав 28,34%

Загальну суму розповсюджувати не буду, але орієнтир вихідної суми ви знаєте - я не сильно приховував.

Далі цікавіше. З цієї інвестицій грошей в гроші готівкові на днях виведено 10 000 доларів.
Щоби було за що "попоїсти".
Ці гроші - реальний прибуток і він оподаткований буде в наступному році. Сума, яку треба буде сплатити, сягає 925 доларів. Ну так а якже, податки з прибутків треба платити! Ви ж не в Україні!

Вам держава дала заробити на її території гроші - сплатіть податок. А якже!
Вишенька на тортику.
Майже як "одеська єврейська арифметика". Не я фразу нижче склав та сказав.
Мій респондент:
"Якщо з цих вкладень витягувати щорічно 10 000 доларів, то гроші НІКОЛИ не можуть закінчитися!"

Ввесь звездёж раскрывает эта фраза , вы ИИ ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3963
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1069107010711072
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2533, 2534, 2535
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25343 17211741
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 вер, 2025 23:08
flyman
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1059, 1060, 1061
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10608 6606041
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 вер, 2025 10:25
flyman
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 388879
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14923)
01.10.2025 13:42
Ринок ОВДП (9795)
01.10.2025 13:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.