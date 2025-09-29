RSS
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 20:43

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  ihorkyiv написав:Справедливо.
Надіюсь - це сарказм?

Бо яке нах справедливо - якщо військовий вашу срачину захищає від доступу бурята, а ви йому оверпрайс за оренду виставляєте в прифронтовій зоні?!

Ти будеш в свою кавальорку приймати військових (з групи збивання шахедів) за 0.5 реальної ціни? Чи ти все-таки давно вже розписав , куди будеш витрачати (накопичувати) гроші з оренди , і саме максимально можливу ставку??

Особисто я надивившись за все життя як на офіцерів (трохи краще, але теж різні бувають), так і на контрактників, так і на мобілізованих трактористів, при інших рівних умовах військовим би не здавав те, що зароблено за гроші і вкладено. Якщо щось там в хламі по спадку - то ладно, хай добивають, нищать до дна. Все одно переробляти потім . Але точно не відремонтоване.
Ти , я впевнений, і сам прекрасно розумієш саме оцю, матеріальну сторону питання.
Патріотизм і подяка воїнам за їх працю - то питання іншої площини.

А тиж аффицер ЗСУ був? ти контрактникт чі тракторист
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3965
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 20:51

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

ihorkyiv написав:Чому в Києві так дорого жити? (і як це виправити) https://www.youtube.com/watch?v=gIvcbQD0CnI
Акцент цього відео на проблематиці соціального житла в Україні з порівнянням організації соцжитла за кордоном. Сподобалися сучасні хрущики під оренду в Австрії. Рекомендую для перегляду.

Проблематика звісно існує, але це вся лівацька соціальщина з підміною понять. Про "вигідно" особливо
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36660
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 21:03

  Faceless написав:
ihorkyiv написав:Чому в Києві так дорого жити? (і як це виправити) https://www.youtube.com/watch?v=gIvcbQD0CnI
Акцент цього відео на проблематиці соціального житла в Україні з порівнянням організації соцжитла за кордоном. Сподобалися сучасні хрущики під оренду в Австрії. Рекомендую для перегляду.

Проблематика звісно існує, але це вся лівацька соціальщина з підміною понять. Про "вигідно" особливо

Шо там наразі то вилами по воді
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3965
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 23:08

якась лівацька воукерша

  ihorkyiv написав:Чому в Києві так дорого жити? (і як це виправити) https://www.youtube.com/watch?v=gIvcbQD0CnI
Акцент цього відео на проблематиці соціального житла в Україні з порівнянням організації соцжитла за кордоном. Сподобалися сучасні хрущики під оренду в Австрії. Рекомендую для перегляду.

Профінансувати введення в експлуатацію та підклюти до комунікацій хоча би УКО недобуди, і вже буде хоч який крок зі сторони держави. Але зараз зразу знайдуться борцуни за справедливість, як так, най "багаті" інвестори плачуть.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41019
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 02:23

  flyman написав:Профінансувати введення в експлуатацію та підклюти до комунікацій хоча би УКО недобуди, і вже буде хоч який крок зі сторони держави. Але зараз зразу знайдуться борцуни за справедливість, як так, най "багаті" інвестори плачуть.

Те, что достроены полностью, но не подключены к коммуникациям - да, можно и подключить. Естественно, за счет жильцов и по тройным тарифам за подключение. Ну и в дальнейшем сделать им тариф на воду/свет нечто среднее между обычным и коммерческим тарифами. Чтобы помнили.
А все, что не достроено из УКО - снести к чертовой матери. За те деньги, что получены от подключения достроенного и за деньги от продажи освободившихся участков.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 28.04.20
Подякував: 787 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 05:10

  Faceless написав:
ihorkyiv написав:Чому в Києві так дорого жити? (і як це виправити) https://www.youtube.com/watch?v=gIvcbQD0CnI
Акцент цього відео на проблематиці соціального житла в Україні з порівнянням організації соцжитла за кордоном. Сподобалися сучасні хрущики під оренду в Австрії. Рекомендую для перегляду.

Проблематика звісно існує, але це вся лівацька соціальщина з підміною понять. Про "вигідно" особливо

Типичный популизм от инвалидов умственного труда. Но муТрый нароТ хавает и одобряет.
Хлеба и зрелищ и бесплатного жилья!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23282
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1773 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
