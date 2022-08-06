Gastarbaiter написав:

BIGor написав: Порівнюєте вересень з серпнем, коли всі на курортах? Аналітика рівня бог! І чого найвищий результат за 22 місяці? Чого не за 24? Чи 12?

ЖК куди я ходив і де був дисконт з 20 до 18 тис, зараз вони виставили на продаж готову нову чергу по 16,5 тис., дорожай. Паркомісце на 20 тис дешевше, дорожай. Але думаю з нижчими цінами дійсно буде продаватись трошки швидше.

У третьому кварталі 2025 року забудовники вивели на продаж 10 100 квартир. Це найнижчий показник нової квартальної пропозиції за два роки. Після слабших перших двох місяців кварталу, липня та серпня, коли загалом на семи найбільших ринках Польщі (Катовіце, Краків, Лодзь, Познань, Труймясто, Варшава, Вроцлав) було здано загалом 6 900 одиниць, вересень приніс помірну активність з боку забудовників. В результаті, реалізувався сценарій, за якого обсяг нової пропозиції не перевищив суттєво позначку в 10 000 одиниць. «Це являє собою зниження на 6% у порівнянні з попереднім кварталом та на 12% у річному обчисленні», – йдеться у прес-релізі.



Однак ситуація з попитом зовсім інша. Продажі у третьому кварталі перевищили 11 000 квартир, що позитивно здивувало аналітиків. Для порівняння, за той самий період 2024 року було продано 8 100 одиниць житла, а у другому кварталі 2025 року – 8 600. Це являє собою збільшення на 39% у річному обчисленні та на 30% у порівнянні з попереднім кварталом, що підтверджує, що покупці залишаються активними та реагують на покращені умови фінансування.

Однак офіційний консенсус передбачає, що Рада з монетарної політики залишить процентні ставки незмінними на своєму жовтневому засіданні. Ми очікуємо, що після розгляду результатів листопадового прогнозу Рада з монетарної політики знову знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів. Ми вважаємо, що подальше зниження процентних ставок відбудеться у березні та травні 2026 року (на 25 базисних пунктів кожне), що завершить цикл пом'якшення монетарної політики з базовою ставкою на рівні 4,00%.

Власне, про це я й писав на початку 2024. Ставки йтимуть униз, нового будівництва у найближчі рік-два буде менше, номінальні доходи так чи інакше зростатимуть хай навіть на 5% у рік. Те, що зараз віддають за 16, за 2-3 роки буде по 20.Ну іщось зниження не демонструють у порівнянні з закінченням ери 2% кредитів. Тому не розумію зиску від сидіння у засідці з каклєтою.