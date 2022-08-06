|
Переважно російських, хто би що не казав. Якщо що, то Люксембурга не бачив (не сумніваюсь, що він є, але, напевно, загубився поміж різномаїття тих самих міст, які ми тепер бачимо як обʼєкти атак наших дронів). Трохи поляків, трохи британців, але москалів десь відсотків 70. І так, погоджусь, турпотік великий. Останній тиждень сезону (багато готелів після 01.11 зачиняються), а заповненість стовідсоткова. Бо на болотах осінні канікули.
Є Люксембург, є.
Авіарейсів немає хіба що з Японії.
Звісно, є багато рейсів із згаданої Вами країни, а що може бути інакше?
Всі роки в рейтингу було:
- 1 місце за кількістю прибулих - росія;
- 2 місце - Україна;
- 3 місце - Німеччина.
Українці тепер дістаються через аеропорт Кишинева - там всі пасажири тільки з України.
Кількість туристів замість другого місця замінили на румунів, болгарів, поляків та громадян з інших країн - вони тепер можуть в"жджати без паспорта - просто по внутрішніх ІД-картках.
Докладно тут:
В період з 09:00 до 15:00 я нарахував всього 5 рейсів з росії. Це з 50-ти (!) рейсів в цей проміжок часу.
А так: Бірмінгем, Катовиці, Дрезден, Мюнхен, Франкфурт, Париж, Дюссельдорф, Брюссель, Роттердам, Франкфурт, Жешув, Бухарест, Хельсінки, Варшава, Стокгольм, Цюрих, Копенгаген і так далі...
Так, дійсно глянув табло - не багато. Напевно треба обирати готель простіший)
Несподіванка з Німеччини
Швидко пройшла чергова відпустка приятеля, який вже рік мешкає на сході Німеччини - колишня «Німецька демократична республіка» ("ГДР").
Родзинки додає той факт, що людина до цього мешкала у власній 4-к квартирі в Анталії: на лоджії - такий проєкт - є власний камін для приготування шашликів…
Зараз мешкає в орендованій квартирі в місті Хемніц.
Орендна плата без комуналки 380€, з комуналкою всі 500€… 55 кв.м «хрущовка».
Здивували мене ціни в колишньому анклаві СРСР: реально копійки: 30…50 тисяч євро…
Невже будівельники комунІзЬму так все загадили, що досі німці не можуть оговтатися?
Не чекав я таких цін… Німеччина… реально дешево...
P.S. Мій товариш з гумором дивиться на німців та називає їх ласкаво «буратіно».
Окремі цитати:
- нехай буратіни злигаються з буратінами .. це ж чудово спостерігати за буратінізацією ...
- (про частину яка була «ГДР»): ну так усі знають що це УЖААААС!!! ГЕТТТООО! ... не буду їх розчаровувати);
- Буратіни взагалі казковий народ ... вони продають один одному по колу глянсові обкладинки і радіють це ж чудово!
- мені нафіг не потрібні Мюнхен з Берліном.. за їхні гроші) - це нехай лохи ведуться.
- якщо працюєш віддалено і не потрібно "блиск золота та гламуру"... - ці міста не потрібні…
- а якщо просто працюєш руками ногами... - то погодинка в Німеччині скрізь +-однакова…
- НАВІЩО витрачати більше?
Цікавою буде ця пісня…
З весни 2021 року в Анталії орендував квартиру мій знайомий. Квартира 2+1, і що є рідкісним фактором для Анталії - з меблями.
Весь час платив «по нижній межі ринку».
Орієнтиром може слугувати цифра 400$.
Ну ось власник його виселяє - почав шукати квартиру в оренду.
Сьогодні спитав у нього: мінімум 800$ на місяць.
Він в розпачі…
Чи не закралась тут помилка в статтю ?
Підкажіть, як в такому випадку виглядатиме оподаткування в Україні цого закордонного доходу, від прожаду польскої квартири? Бо ж у нас податок на всю суму, а не на різницю між купівлею і продажем, тож це мінус 18% + 5% від всієї суми?
