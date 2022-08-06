Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:40

Досить цікавий матеріал, містить реальні цифрові дані та реально корисні висновки та поради.Доповню такими тезами.За п. 1. Погоджуюся мабуть в повному обсязі. У Франції як правило продаються не новобудови (їх дуже мало), а готові будинки - за нашим критерієм «вторинний ринок». Орієнтир ціни 250 000…350 000€. Можна добре слідкувати за сайтом оголошень і тоді можна знайти в цілому непогані варіанти за ціною в 75 000…125 000€. Звісно, ж варіанти і по 1 500 000€.Але дешеві потребують ремонту, інколи досить дорогого. Наприклад: замінити кахлі тільки робота 500$ за 20 кв.м. Замінити меблі кухні 3000€ (за комплект). Переробити електрику середнього обʼєму робіт 2500€. Тому дешеве - на завжди оптимальний варіант.За п.2 важко сказати, яку цифру грошей наші люди мають в кишенях, але мені здається значно вищу за вказані 50 000€. З сумою в 50 000€ треба сидіти вдома. Але це більше, ніж достатня сума, щоби взяти щось в іпотеку в США або в Канаді (перший внесок від 5%).За п. 3 погоджуюсь. Тільки паспорт - навіть без перекладу. Місцевий податковий номер як правило у Франції не є потрібним, в разі його відсутності його отримає за клієнта нотаріус. В Туреччині його можна оформити в он-лайн режимі.І у Франції, і в Туреччині присутність Покупця є обовʼязковою. Обовʼязковою є присутність ліцензованого перекладача.Податки сильно різняться в кожній країні Європи.В Туреччині Покупець сплачує 4% від ціни, яка зазначена в Акті експертизи квартири. У Франції ця сплата іде на рахунок нотаріуса та складає 8$ продажної ціни, узгодженою між сторонами Угоди.За п. 4. Неоднозначне питання щодо оренди. У Франції це поодинокі випадки, бо жорстке податкове навантаження та контроль. В Туреччині поступове таке податкове навантаження збільшують: Угоди оренди виключно в он-лайн режимі, сплата орендної плати виключно через банк, заборона короткотермінової оренди (правда, порушують заборону та здають).Доволі складне та специфічне питання, відповідь на яке сильно розрізняється в кожній країні. Моя думка: купувати нерухомість в Європі щоби здавати в оренду: безглуздо. Самому треба жити.А якщо ж щось здавати - то в Україні: ніякого контролю за прибутками та цінами. Проблеми орендарів вирішуються якісним підбором тих орендарів.За п. 5 невелика помилка щодо Туреччини: Вид на проживання можна отримати, якщо куплено нерухомість кадастровою ціною в 200 000$, а не 250 000. За такою ціною можна купити квартиру 2+1 в гарній локації, все готове, під ключ.За п. 7 всі пункти порад корисні.В цілому якісний матеріал: мені сподобався.