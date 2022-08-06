RSS
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 18:17

  претоr написав:
  kulakovyevhen написав:А как эту ситуацию с получением лохода за рубежом рассматривает наша ДПС?


У загальному випадку - розглядає іноземний дохід як такий, що підлягає декларуванню: 18% ПДФО + 5% військовий збір.

Це якщо ви резидент України.
Water
 
Повідомлень: 3529
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 21:21

  Water написав:
Це якщо ви резидент України.


Для більшості громадян України довести відсутність резидентства надзвичайно складно, тому іноземні доходи за замовчуванням підлягають декларуванню
претоr
 
Повідомлень: 16
З нами з: 02.01.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 11:53

  претоr написав:
  Water написав:
Це якщо ви резидент України.


Для більшості громадян України довести відсутність резидентства надзвичайно складно, тому іноземні доходи за замовчуванням підлягають декларуванню

Ну це перебільшення, достатньо не мати в Україні житла, бізнесу, фоп і мати центр життєвих інтересів в закордонній країні.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10285
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1484 раз.
Подякували: 1893 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 12:11

  BIGor написав:Ну це перебільшення, достатньо не мати в Україні житла, бізнесу, фоп і мати центр життєвих інтересів в закордонній країні.

Накуа тоді взагалі щось декларувати в Україні?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3812
З нами з: 26.02.18
Подякував: 707 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 12:16

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ну це перебільшення, достатньо не мати в Україні житла, бізнесу, фоп і мати центр життєвих інтересів в закордонній країні.

Накуа тоді взагалі щось декларувати в Україні?

Це питання не до мене :)
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10285
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1484 раз.
Подякували: 1893 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 13:38

  BIGor написав:
  претоr написав:
  Water написав:
Це якщо ви резидент України.


Для більшості громадян України довести відсутність резидентства надзвичайно складно, тому іноземні доходи за замовчуванням підлягають декларуванню

Ну це перебільшення, достатньо не мати в Україні житла, бізнесу, фоп і мати центр життєвих інтересів в закордонній країні.


Це теоретично звучить просто, але на практиці — зовсім не так.
Податкова не визнає відсутність резидентства автоматично лише на підставі того, що людина не має житла чи ФОП в Україні. Центр життєвих інтересів — це суб’єктивна категорія, яка зазвичай трактується на користь держави. Якщо особа має українське громадянство, родину в Україні, банківські рахунки, або навіть просто повертається періодично — це вже підстава для визнання резидентства.
Ключова проблема — не в тому, що критерії відомі, а в тому, що довести їх виконання складно.
Податкова не надає чіткої процедури для підтвердження нерезидентського статусу. Відсутність житла чи бізнесу — це лише частина картини. Без офіційного підтвердження нерезидентства, іноземні доходи дійсно підлягають декларуванню за замовчуванням, і саме це створює ризики.
Тому моя теза — не перебільшення, а відображення реальної практики.
Якщо є приклади, коли хтось успішно довів нерезидентство і отримав офіційне підтвердження — буду радий ознайомитись з практичним досвідом, але це радше виняток, ніж правило.
претоr
 
Повідомлень: 16
З нами з: 02.01.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:09

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ну це перебільшення, достатньо не мати в Україні житла, бізнесу, фоп і мати центр життєвих інтересів в закордонній країні.

Накуа тоді взагалі щось декларувати в Україні?

Наприклад, для зняття з реєстрації в Україні і реєстрації постійного місця проживання за кордоном для подальшої відмови від українського громадянства і набуття іншого (яке без такої відмови не дають). Так, для чоловіків це зараз взагалі нездійснений процес з інших причин, але ж бувають і інші громадяни. Наскільки я знаю, для цієї процедури потрібна довідка з податкової, а вони вимагають подати часткову декларацію за минулу частку року.
Не знаю, чи подає зараз хтось реально, і якщо так, то чи стикаються з такою проблемою, але з великою ймовірністю податкова буде дуже прискіпливо запитувати, де в декларації іноземні доходи і сплачені податки з них.
M-Audio
 
Повідомлень: 3477
З нами з: 23.03.11
Подякував: 642 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 21:22

Очень правильный ответ. Самый короткий из понятных. Сам недавно консультировался в Эвропах,такой же ответ
kulakovyevhen
 
Повідомлень: 2
З нами з: 11.07.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:18

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Нерухомість у країнах Європи: що купують українці та скільки це коштує
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5211
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1165 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:40

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Нерухомість у країнах Європи: що купують українці та скільки це коштує


Досить цікавий матеріал, містить реальні цифрові дані та реально корисні висновки та поради.
Доповню такими тезами.

За п. 1. Погоджуюся мабуть в повному обсязі. У Франції як правило продаються не новобудови (їх дуже мало), а готові будинки - за нашим критерієм «вторинний ринок». Орієнтир ціни 250 000…350 000€. Можна добре слідкувати за сайтом оголошень і тоді можна знайти в цілому непогані варіанти за ціною в 75 000…125 000€. Звісно, ж варіанти і по 1 500 000€.
Але дешеві потребують ремонту, інколи досить дорогого. Наприклад: замінити кахлі тільки робота 500$ за 20 кв.м. Замінити меблі кухні 3000€ (за комплект). Переробити електрику середнього обʼєму робіт 2500€. Тому дешеве - на завжди оптимальний варіант.

За п.2 важко сказати, яку цифру грошей наші люди мають в кишенях, але мені здається значно вищу за вказані 50 000€. З сумою в 50 000€ треба сидіти вдома. Але це більше, ніж достатня сума, щоби взяти щось в іпотеку в США або в Канаді (перший внесок від 5%).

За п. 3 погоджуюсь. Тільки паспорт - навіть без перекладу. Місцевий податковий номер як правило у Франції не є потрібним, в разі його відсутності його отримає за клієнта нотаріус. В Туреччині його можна оформити в он-лайн режимі.

І у Франції, і в Туреччині присутність Покупця є обовʼязковою. Обовʼязковою є присутність ліцензованого перекладача.

Податки сильно різняться в кожній країні Європи.
В Туреччині Покупець сплачує 4% від ціни, яка зазначена в Акті експертизи квартири. У Франції ця сплата іде на рахунок нотаріуса та складає 8$ продажної ціни, узгодженою між сторонами Угоди.

За п. 4. Неоднозначне питання щодо оренди. У Франції це поодинокі випадки, бо жорстке податкове навантаження та контроль. В Туреччині поступове таке податкове навантаження збільшують: Угоди оренди виключно в он-лайн режимі, сплата орендної плати виключно через банк, заборона короткотермінової оренди (правда, порушують заборону та здають).
Доволі складне та специфічне питання, відповідь на яке сильно розрізняється в кожній країні. Моя думка: купувати нерухомість в Європі щоби здавати в оренду: безглуздо. Самому треба жити.
А якщо ж щось здавати - то в Україні: ніякого контролю за прибутками та цінами. Проблеми орендарів вирішуються якісним підбором тих орендарів.

За п. 5 невелика помилка щодо Туреччини: Вид на проживання можна отримати, якщо куплено нерухомість кадастровою ціною в 200 000$, а не 250 000. За такою ціною можна купити квартиру 2+1 в гарній локації, все готове, під ключ.

За п. 7 всі пункти порад корисні.

В цілому якісний матеріал: мені сподобався.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11483
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4063 раз.
Подякували: 1513 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Зараз переглядають цей форум: akurt, Bolt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

