RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1083108410851086
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 16:20

  akurt написав:Нерухомість в Анталії: українці на другому місці як інвестори

За підсумками листопада 2025 року українці побили громадян Німеччини в конкурсі "Хто купить більше всіх квартир на всесвітньовідомому курорті" та вийшли на ДРУГЕ місце в ТОП-10 інвесторів-іноземців (треба дивитися нижню піктограму):
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p ... 2025-54149
Листопад 2025 року - не самий плодовитий місяць для інвестицій, але люди не зівають...
Українці купили в листопаді 159 квартир, а громадяни Німеччини - тільки 151...

Пане Акурт, а де більша частина допису?

Цікаво, що люди які дають мільярди Євро допомоги купили менше ніж люди з однієї з набідніших країн яка 4-й рік в повномасштабній війні...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10418
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
  #<1 ... 1083108410851086
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1064, 1065, 1066
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
10655 6701092
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 гру, 2025 18:07
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17362924
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 393162
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10280)
17.12.2025 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.