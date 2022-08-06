RSS
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 16:20

  akurt написав:Нерухомість в Анталії: українці на другому місці як інвестори

За підсумками листопада 2025 року українці побили громадян Німеччини в конкурсі "Хто купить більше всіх квартир на всесвітньовідомому курорті" та вийшли на ДРУГЕ місце в ТОП-10 інвесторів-іноземців (треба дивитися нижню піктограму):
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p ... 2025-54149
Листопад 2025 року - не самий плодовитий місяць для інвестицій, але люди не зівають...
Українці купили в листопаді 159 квартир, а громадяни Німеччини - тільки 151...

Пане Акурт, а де більша частина допису?

Цікаво, що люди які дають мільярди Євро допомоги купили менше ніж люди з однієї з набідніших країн яка 4-й рік в повномасштабній війні...
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 19:21

Ну, я трохи скоротив текст про інвестиції - був ранішній експромт після ранішньої кави.
Вирішив не заважати людям інвестувати - ідей може бути у людей багато…
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 12:25

Інвестиції в закордонну нерухомість: підсумки фінансового року....

Зараз в мережі купа чергових гадань на кавовій гущині: що воно буде до Різдва Христового (24 грудня), та що воно буде після....
Багато людей радіють з того, що 1-к кв в Києві подорожчали за рік на 10%....
Ще більше людей радіють з того, що за рік приватне житло в США подешевшало на ті самі 10%...
На гілці "Еміграція, заробітчанство" навіть затихли апологети купівлі нерухомості в іпотеку.
Так гАряче доводили, що краще жити НЕ зараз і наступні відведені Богом 30-60 років, а в потойбічному житті, а всі ці 30-60 років стояти в черзі Профспілкового комітету з надією на безоплатне дармове житло від держави.

Не знаю, чи є такі черги зараз і чи дійсно роздають безплатне житло - з моїх ВСІХ без виключення (!) родичів тільки родина тестя та тещі отримали 3-к квартиру від Профспілкового комітету.
Правда, до цього більше 10 років жили в бараку в кімнаті площею чи 9, чи 12 квадратних метрів...

Так ось: рівно рік тому я писав власне дослідження з приводу того, куди вкладати гроші, нахом"ячені в Україні.
Векторів напряму вкладення може бути багато - в тому числі в сімейний або власний бізнес, в будівництво, в освіту дітей (я НЕ маю на увазі годування сімей репетиторів), в унітаз, у мандрівки та в інше...

Якщо вкладати в нерухомість ЗА КОРДОНОМ - то куди саме?

Рівно рік тому я розмістив на цьому форумі власну думку, засновану на аналізі не тільки ринку, а й валют, та перспективи розвитку людства, де з цифрами та фактами припустив, що найкращим вкладенням нахом"яченого бабла та бабулетів є в вкладення в....

НЕВЕЛИЧКА ПАУЗА.
Тут обов"язково треба нагадати панству чисто українську специфіку - невідому громадянам інших країн.
Єдиною національною валютою для українців є гидомирно-зелені долЯри: саме за ці запліснявілі - але зараз обов"язково із синьою смужкою - продаються/купуються і квартири, і будинки, і земля, і автівки...
Гріх сказати: але в мішки з-під цементу та пшениці складають хабарі саме в цій валюті...
Ну, якщо сума сміхотворна - не більше 1,5 мільйонів доларів - то можуть носити, наприклад по Києву, в бумажняному пакеті з брендового магазину жіночої білизни...

(кінець паузи)

Так ось... Цікава статистика: цікавий факт та цікаві цифри....

Курс долар/євро в діапазоні 18 грудня 2024 року - 18 грудня 2025 року:
- 1.0429 (12-20 грудня 24);
- 1.0244 (05 січня 26)
- 1.0879 (09 березня 26)
- 1.1779 (29 червня 26)
- 1.1723 (18 грудня 2026).

Який я тоді - а мова йшла про листопад - грудень 24 - січень 2025 робив прогноз та висновок?
Найкраща інвестиція кінця 2024 року - це інвестиція в нерухомість в єврозоні, якою б дорогою вона б не була...
І хто забариться та НЕ перетворить свої долари в кольорові Євро - програє.
Його гидомирно-противні зелені папірці будуть знецінюватися.

Вчора приймав участь в цікавому експерименті - ми аналогічний частково обговорювали теж рівно рік тому і панове, яких я знаю по форуму давно та вважаю реально дуже розумними, дуже вірно та дуже цікаво висловлювали з цифрами та фактами припущення, що не все так погано і можна робити з кольоровими папірцями краще з точки зору математики, ніж описував я.

Так ось: вчора при мені було здійснено переказ з одного з американських банків доларів США в один з європейських банків - але вже в євро.

Цікаві цифри вийшли: американський банк НЕ бере комісію (зовсім!) за переказ (зазвичай не менше 45 доларів незалежно від суми - якщо це переказ в доларах) доларів для зарахування їх в європейському банку вже в євро.
Але встановлює власний курс, за яким продає свої євро клієнту за долари.
Тобто клієнт виграє як мінімум 45 доларів - бо не платить комісію - але погоджується на курс, за яким банк погоджується продати іншу валюту.
Курс продажу євро за долари перевищив цифру в 1,21 долари за 1 євро.
"А на меньшее я не согласен!" (с)

Гадаю, що - враховуючи вчорашній виступ головного чиновника США, якого багато хто так не любить - тобто президента - щодо економічних питань (Звернення до нації на 18 хвилин) призведе до інфляції долара до цифри 1,30 вже в кінці весни.

Я ще вчора трохи кепкував з приятелів, які цілий рік полювали на чудову квартирку в центрі Амстердама за ціною в 450 000 євро - площею в 60 кв. м.
А це вже і не кепкую... Купили. За євро. В іпотеку. Обидва працюють...

Чого і не пожити з видом на знамениті канали Амстердаму...
Скільки того життя! (с)
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:30

Інвестиції в нерухомість Греції: ситуація в 2025 році.

1. Згідно з дослідженням, ізраїльські інвестори займають найбільшу частку серед іноземних покупців в Афінах. За ними йдуть покупці з Туреччини та Лівану, тоді як значний інтерес також спостерігається з боку Китаю та України. Подібна картина спостерігається в Салоніках. Ізраїльтяни знову посідають перше місце, тоді як покупці з Болгарії, Німеччини, Туреччини та Албанії є одними з інших помітних груп.

2. У регіонах за межами Афін та Салонік німецькі інвестори лідирували в купівлі нерухомості іноземними інвесторами. Хоча болгарські та французькі покупці зберегли сильну присутність, ізраїльські та турецькі інвестори також мали значну частку в цих регіонах.

3. Що стосується фінансування, то домінували покупки за готівку. 90% іноземних покупців фінансували придбання житла за рахунок власних ресурсів. Відсоток тих, хто вдавався до кредитів або позик, обмежувався 10%.

Джерело: https://www.remax.gr/site/index
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 10:13

не зрозуміло, як можна платити майже такі кошти (з іпотекою вийде 650тис за 25 років) за халупу 60кв.м.
вибачте, мені не дуже пасує Голландія, і Амстердам взагалі (з його нудними сирими провулками з каналами), сирістю, дощами, покатався на таксі по центру і зрозумів чому вони майже всі на байках або пішки (бо на таксі 25 хв, а пішки 30-35хв)

Краще жити в сухому і відносно теплому півдні України (до війни так 200% краще),
у Амстердамі був регулярно по роботі на протязі 15 років, є локації значно приємніші (якщо робота не пов'язана з портовою логістикою і морським транспортом
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 10:29

Неймовірно цікавий аналіз.
Висновок:

Америка — це казино з геніальним менеджментом.
Європа — це швейцарський сейф, який нудний, але не згорає.

Жаль, я всегда считал, что доллар - не просто валюта.
Я считал его
символом личной свободы
гарантией частной собственности
воплощением конкуренции
защитой от произвола государства
валютой, за которой стояли суды, институты, правила

Но видимо это закончилось.
Доллар перестал быть религией и стал инструментом

Браво, Акурт
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 08:57

Шо тут, єбанько і далі розказує видумані чат джипіті історіі?)
