Додано: Сер 25 лют, 2026 14:50

То не біда, що з чужою жінкою жартував, аби дома ночував!

(Українська приказка)



Схоже, що часи солодкої халви, або - як говорили студенти - «шАри», закінчилися.



Що було ще тиждень тому?

Привозь в Туреччину валізу - одну, дві, чотири чи пʼять валюти - міняй її на турецькі ліри, або навіть не міняй - купуй квартиру, одну, дві, чотири, пʼять…

Або не привозь валізи нахомʼяченоі в Україні валюти: віднеси в Києві в обмінну, тобі за допомогою крипти перешлють в Туреччину - а там на рахунок - і купуй квартири: одну, дві, чотири пʼять…



А бо ще цікавіше: (видалено, секретна інформація).



Ларьок закрився з 15 лютого: Туреччина ввела досить жорсткі міри щодо банківських переказів та не дай Боже використання криптовалюти.



Тепер при банківських переказах на суму до 400 000 лір (орієнтовно 8000$) ВІДПРАВНИК повинен в полі «Інформація про переказ» написати що це за гроші і текст повинен бути не менше, як на 80 символів. З подробицями тобто.

Ну а якщо сума переказу хоч трохи наближається до 1 мільйона лір - то там тільки документи про походження грошей та їх призначення.



Дзвіночки почали дзвонити: сьогодні нашому українцю в Туреччині заблокували досить скромний вхідний переказ від «невідомої» особи на смішну суму 70 000 лір/гривень.

Ех, були часи…