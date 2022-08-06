RSS
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Пон 23 лют, 2026 11:43

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:що податки платять тільки збоченці


Тільки декларації для всих. крапка. але у величного немає як він казав, політичної волі.
Сер 25 лют, 2026 14:50

То не біда, що з чужою жінкою жартував, аби дома ночував!
(Українська приказка)

Схоже, що часи солодкої халви, або - як говорили студенти - «шАри», закінчилися.

Що було ще тиждень тому?
Привозь в Туреччину валізу - одну, дві, чотири чи пʼять валюти - міняй її на турецькі ліри, або навіть не міняй - купуй квартиру, одну, дві, чотири, пʼять…
Або не привозь валізи нахомʼяченоі в Україні валюти: віднеси в Києві в обмінну, тобі за допомогою крипти перешлють в Туреччину - а там на рахунок - і купуй квартири: одну, дві, чотири пʼять…

А бо ще цікавіше: (видалено, секретна інформація).

Ларьок закрився з 15 лютого: Туреччина ввела досить жорсткі міри щодо банківських переказів та не дай Боже використання криптовалюти.

Тепер при банківських переказах на суму до 400 000 лір (орієнтовно 8000$) ВІДПРАВНИК повинен в полі «Інформація про переказ» написати що це за гроші і текст повинен бути не менше, як на 80 символів. З подробицями тобто.
Ну а якщо сума переказу хоч трохи наближається до 1 мільйона лір - то там тільки документи про походження грошей та їх призначення.

Дзвіночки почали дзвонити: сьогодні нашому українцю в Туреччині заблокували досить скромний вхідний переказ від «невідомої» особи на смішну суму 70 000 лір/гривень.
Ех, були часи…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 25 лют, 2026 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Сер 25 лют, 2026 15:27

akurt
Чорногорія нещодавно (рік-два тому) перехотіла брати кешем гроші для новобудов.
Все менше країн в яких можна з непідтвердженими грошима щось купити. Албанія може ще пропустить , там ще ті халамидники .

Мені Аліор запустив на рахунок продані мною ж на Бінанс USDT на суму 3.5 тис євро.
Буду перевіряти його далі, коли скаже «стоп! Да ти ухуїв!»
Сер 25 лют, 2026 17:51

Hotab
Платити кешем за котлован в Чорногорії - дуже сміливе рішення. Бачу в Хорватії багатоквартирні недобуди, про Чорногорію годі й казати) Та й про Албанію теж. Хоча боснійські забудовники в Хорватії таки до 30% кешем можуть взяти)
Сер 25 лют, 2026 18:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Туреччина ввела досить жорсткі міри щодо банківських переказів та не дай Боже використання криптовалюти.

Цікаво, Ердоган вирішив зарубати курку що несе золоті яйця. ТРЖН вниз після цього?

Ох вже ці "чесні" європейці дуже люблять гроші українсько/російських чиновників.
