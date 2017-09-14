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У Києві підвищують квартплату:
скільки доведеться платити

У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:07

  makishin60 написав:Первый
Деньги передают налом , списки конечно мне не показали , а называть фамилии подставных директоров коммерческих фирм то это абсолютно ничего не докажет. Вот пример самый примитивный - замена лампочки на площадке подъезда . В 3-х подъездной 9-ти этажке 3*9= 27 лампочек , замена списывается ежемесячно , лампы указаны светодиодные Филипс самые дорогие 140 грн . 140*27=3780грн в месяц с одного дома . Реально их никто не меняет , люди сами ставят их вкручивают . И так могу кучу примеров привести по другим позициям . Особенно смешно травля тараканов и крыс за услуги на один дом 1200 грн в месяц и т.д.

Ви розбирались. Скажіть будь ласка які прибутки.

Відкрив навмання інформацію про доходи і витрати з утримання будинку. Чомусь не бачу за півріччя 7200 грн на тараканів...

В який з пунктів 4.12 чи 4.16 входить заміна ламп?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:12

  sal написав:
  rjkz написав:при всем уважении, но ЖЭК знал о проблемах в Вашем подъезде?

Обратная связь запросто может быть через дворника.
вот только давно уже в подъезде возле заваренных мусоропроводов убирают раз в месяц.. а то и реже


Я не раз уже убеждался, что мой ЖЭК делает что-то, но если он об этом знает.
Хотя реально соседей, которые позвонят и скажут в доме немного, а меня просто напрягает, то что этим занимаюсь я и еще несколько человек. Если-бы 1,5 тысячи человек звонили по поводу того, что их не устраивает, то просто задолбали-бы ЖЭК настолько, что ему проще было-бы все сделать. А то, что что-то все время есть что делать - посмотрите на свою квартиру. И хотя-бы раз пылесосить и мыть пол и лампочки менять и ванну/мойку/унитаз чистить и окна мыть иии... Многие на это просто не обращают внимания. Но на то, что ЖЭК то-то не сделал (зачастую не знал)...
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:15

  Первый написав:
  rjkz написав:
  Первый написав:Лнр с днр не підвищують. Можливо туди?


Странный формат мышления.
Других вариантов нет?


Чому? Є. Створюємо осбб. Прописуємо в статут що любі витрати більше 5/10/20/1000 грн лише за погодженням з усіма мешканцями. Відмовляємось від послуг які не потрібні, додаємо які потрібні і вуаля...


Да я не про это.
Вы имеете триггер в логике - "если что-то не нравится - гоу ту л/днр"
Несколько плоское мышление - не находите?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:16

  rjkz написав:
  sal написав:
  rjkz написав:при всем уважении, но ЖЭК знал о проблемах в Вашем подъезде?

Обратная связь запросто может быть через дворника.
вот только давно уже в подъезде возле заваренных мусоропроводов убирают раз в месяц.. а то и реже


Я не раз уже убеждался, что мой ЖЭК делает что-то, но если он об этом знает.
Хотя реально соседей, которые позвонят и скажут в доме немного, а меня просто напрягает, то что этим занимаюсь я и еще несколько человек. Если-бы 1,5 тысячи человек звонили по поводу того, что их не устраивает, то просто задолбали-бы ЖЭК настолько, что ему проще было-бы все сделать. А то, что что-то все время есть что делать - посмотрите на свою квартиру. И хотя-бы раз пылесосить и мыть пол и лампочки менять и ванну/мойку/унитаз чистить и окна мыть иии... Многие на это просто не обращают внимания. Но на то, что ЖЭК то-то не сделал (зачастую не знал)...

Це стандартна історія.
Легше повідомити на кухні що всі 3,14***, ми конструктивно зателефонувати в УК.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:19

  rjkz написав:
Да я не про это.
Вы имеете триггер в логике - "если что-то не нравится - гоу ту л/днр"
Несколько плоское мышление - не находите?

В контексті відповіді на питання? Ні. Логіка проста і очевидна. Почитайте у відповідь на що була написана ця фраза.

Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.


Для користувача квартплата це питання життя чи смерті. Спасаю людину.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:28

  sal написав:
  rjkz написав:Умные уже гору обошли и не самым умным без умных несладко.

Умный еще учится и учится заранее, чтобы не оказаться на майдане.


Да, учится, курсы иностранных языков переполнены. Возраст от 3-х лет до 50-ти.
Знакомый с работы уволился, чтобы с детьми сидеть дома. Жена преподает на курсах, дает частные уроки, уроки по скайпу. Без выходных и с утра до позднего вечера. Скайп-уроки иногда после полуночи заканчиваются.
На некоторых курсах 1-2 преподавателя на всех, причем порой преподают начальные уровни те, кто сами не сильно-то языки знают. Ценник повышается чуть-ли не каждые 3 месяца. Преподаватели диктуют себе размер зарплаты, чуть что не так - уходят к конкурентам.

О чем это говорит?
"Кто будет последним - выключите свет в Борисполе" (с) :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:37

  Первый написав:
  rjkz написав:
Да я не про это.
Вы имеете триггер в логике - "если что-то не нравится - гоу ту л/днр"
Несколько плоское мышление - не находите?

В контексті відповіді на питання? Ні. Логіка проста і очевидна. Почитайте у відповідь на що була написана ця фраза.

Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.


Для користувача квартплата це питання життя чи смерті. Спасаю людину.


Вы, возможно, не в курсе, но то-же самое говорят на Западной Украине. И едут в ЕС.
И именно потому что для них это в самом деле вопрос жизни и смерти. Работы там нет, заработка нет. Друг моего родственника (70+ лет) остался один в Ивано-Франковской области смотреть за домом. Жена в Италии, дочь в Бельгии, сын в США. Так сказать, картина "Население Украины" в миниатюре. Им тоже не нравилось. Их тоже в л/днр? Или что-то в стране делать, чтобы народ не разбегался от нищеты? Или из окна квартиры в центре Киева не настолько хороший обзор чтобы это увидеть?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:51

Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит

Если в новом году, значит отработанная реформа по новому - поднятие тарифов. Правительство дегенератов.
Black Jack - White Business
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