У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:12

sal написав: rjkz написав: при всем уважении, но ЖЭК знал о проблемах в Вашем подъезде? при всем уважении, но ЖЭК знал о проблемах в Вашем подъезде?

Обратная связь запросто может быть через дворника.

вот только давно уже в подъезде возле заваренных мусоропроводов убирают раз в месяц.. а то и реже Обратная связь запросто может быть через дворника.вот только давно уже в подъезде возле заваренных мусоропроводов убирают раз в месяц.. а то и реже

Я не раз уже убеждался, что мой ЖЭК делает что-то, но если он об этом знает.Хотя реально соседей, которые позвонят и скажут в доме немного, а меня просто напрягает, то что этим занимаюсь я и еще несколько человек. Если-бы 1,5 тысячи человек звонили по поводу того, что их не устраивает, то просто задолбали-бы ЖЭК настолько, что ему проще было-бы все сделать. А то, что что-то все время есть что делать - посмотрите на свою квартиру. И хотя-бы раз пылесосить и мыть пол и лампочки менять и ванну/мойку/унитаз чистить и окна мыть иии... Многие на это просто не обращают внимания. Но на то, что ЖЭК то-то не сделал (зачастую не знал)...