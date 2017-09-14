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У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:58
Pegasmaster написав:
я сейчас плачу в районе 250 грн, ну повысят на 5%, и что?
у вас похоже квартира меньше 40 м2?...
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:17
nalim написав:
Результат нулевой. Если влить еще денег, Васадзе и их стырит. Смысл?
Отож.
Труд, конечно, облагораживает и время занимает, но основное предназначение труда - это полезный результат, окромя облагораживания.
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sal
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:10
Тракторист написав:
у вас похоже квартира меньше 40 м2?...
заплатил 252,95 грн в этом месяце.
квартира стандартная трешка в 16-этажке, около 75 метров.
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Pegasmaster
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:13
EKO написав:
Не ну это понятно, что не умрет никто от этого.
А откуда вы взяли, что на 5% повышение?
В заголовке: В Киеве повышают квартплату: сколько придется платить?
но, ответа в тексте не прозвучало, да и не могло.
По каждому дому тариф просчитывается индивидуально, и % будет разным даже у двух одинаковых по проекту.
я просто о том писал, что насколько надо 250 грн в месяц поднять, чтобы это было существенной суммой для зажиточных обитателей главного финансового форума страны?
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Pegasmaster
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:25
Pegasmaster написав:
заплатил 252,95 грн в этом месяце. квартира стандартная трешка
Льготник. один проживающий
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sal
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:36
Pegasmaster написав: Тракторист написав:
у вас похоже квартира меньше 40 м2?...
заплатил 252,95 грн в этом месяце.
квартира стандартная трешка в 16-этажке, около 75 метров.
За квартиру 56 м2 квартплата 406 грн.
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nalim
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:06
Первый написав: nalim написав:
Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.
Лнр с днр не підвищують. Можливо туди?
Странный формат мышления.
Других вариантов нет?[/quote]
Чому? Є. Створюємо осбб. Прописуємо в статут що любі витрати більше 5/10/20/1000 грн лише за погодженням з усіма мешканцями. Відмовляємось від послуг які не потрібні, додаємо які потрібні і вуаля...[/quote]Скажіть Первый, а ви створили вже осбб?
Не було проблем забрати будинок від Жеку?
Наскільки я знаю, нові будинки Жеки не бажають віддавати, бо то є чудове джерело прибутку.
Стосовно старих будинків, спочатку нехай управляюча компінія будинок до ладу доведе, а потів нехай вже "нулячий" осбб передає. А то, як роками бабло стригти, то ОК, а як ремонт зробити, то коштів немає.
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change_pm
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