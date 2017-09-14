У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:35

ruvex написав: Рабы не спрашивают сколько платить, они затягивают пояса и молча платят. Рабы не спрашивают сколько платить, они затягивают пояса и молча платят.

Разговаривать тут как раз не о чем. А на счет рабов - согласен. Если мастер участка, дворник, єлектрик и тп, не выполняют систематически свою работу - как обычные водители трамвая , кассиры , библиотекари, все работающие люди - они сознательно крадут наши деньги. И не только. Поскольку это все явно видно всем и не делается тайно в ночью, и это не секрет, но горисполком их не увольняет - то значит их крышует Горисполком. А это уже мафиозная группировка. О чем с мафиозной группировкой говорить ? Если люди выполняют свою работу не за то, что им платят зарплату, а только по специальному звонку - то за этим звонком стоят особые связи, например в криминальной среде или что-то еще. И так понятно - что работают не за зарплату - а по звонку, и ясно - что по любому звонку они работать не станут.