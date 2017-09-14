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У Києві підвищують квартплату:
скільки доведеться платити

У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:46

  Первый написав:
  Pegasmaster написав:
  nalim написав:Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.

господа, это же главный финансовый форум страны, как повышение квартплаты вас уничтожит?
я сейчас плачу в районе 250 грн, ну повысят на 5%, и что?
самая болезненная тема не эта, а отопление.


Мы Жэку платим за 2 человек почти 600 гр. Или это от М2 считается? И повышают обычно не на 5% - а на 30-50 %, а главное систематически несколько раз в год. То есть выходит за год и на 100% и 200%.


Ви намагаєтесь обговорювати тему в якій навіть не намагалися розібратися. Відповідно вона Вас не турбує. Чому тоді ниєте?

Що. 600 грн квартплата жеку? 100 квадратів квартира...
Це ДОРОГО?


Нам начисляют не за услуги - - услуг мы не получаем, сами все делам и оплачиваем из своего кармана - просто за владение 40 м2 жилой площади на 2 человек, каждый месяц у нас 600 гр вымогают ЖЭК с Горисполкомом. Кода вымогают - ни за что это криминал, не суть сколько. А уж 600 гр ежемесячно ( это уже давно так платим) . А общий метраж не 100 метров. Если считать туалет- ванну , и лоджию с балконом - - то еще 26 метров плюс подсобных помещений - и всего с балконом и лоджией 65 м2 наберется на 2 человек. Но это с о всеми подсобными кладовками и туалетом всего. Почему с меня должны вымогать вообще хоть 1 копейку - за владение весьма потрепанной ( 47 лет дом стоит без капремонта, и в свое время заработанной честным и полезным трудом недвигой ? :shock:
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:20

  Yuri2014 написав:Справа № 826/8441/17 в http://reyestr.court.gov.ua/ решение от 06.07.2018:
Визнати протиправним та скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 668 від 06 червня 2017 року «Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».


от 20.12.2018
Апеляційну скаргу Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) залишити без задоволення.


И с 20 декабря решение уже вступило в силу. Теперь, начисление по тарифам, действовавшим после 06.06.2017 года будет незаконно. Кто посчитает декабрьские платежки по ним - статья УК 8)
В общем, спасибо Алексею Кучеренко и команде юристов Тимошенко - положили, умникам из КГГА с Виталькой во главе, под елку качественный прэзэнт :mrgreen:
EKO
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