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У Києві підвищують квартплату:
скільки доведеться платити

У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:46

  Первый написав:
  Pegasmaster написав:
  nalim написав:Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.

господа, это же главный финансовый форум страны, как повышение квартплаты вас уничтожит?
я сейчас плачу в районе 250 грн, ну повысят на 5%, и что?
самая болезненная тема не эта, а отопление.


Мы Жэку платим за 2 человек почти 600 гр. Или это от М2 считается? И повышают обычно не на 5% - а на 30-50 %, а главное систематически несколько раз в год. То есть выходит за год и на 100% и 200%.


Ви намагаєтесь обговорювати тему в якій навіть не намагалися розібратися. Відповідно вона Вас не турбує. Чому тоді ниєте?

Що. 600 грн квартплата жеку? 100 квадратів квартира...
Це ДОРОГО?


Нам начисляют не за услуги - - услуг мы не получаем, сами все делам и оплачиваем из своего кармана - просто за владение 40 м2 жилой площади на 2 человек, каждый месяц у нас 600 гр вымогают ЖЭК с Горисполкомом. Кода вымогают - ни за что это криминал, не суть сколько. А уж 600 гр ежемесячно ( это уже давно так платим) . А общий метраж не 100 метров. Если считать туалет- ванну , и лоджию с балконом - - то еще 26 метров плюс подсобных помещений - и всего с балконом и лоджией 65 м2 наберется на 2 человек. Но это с о всеми подсобными кладовками и туалетом всего. Почему с меня должны вымогать вообще хоть 1 копейку - за владение весьма потрепанной ( 47 лет дом стоит без капремонта, и в свое время заработанной честным и полезным трудом недвигой ? :shock:
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:20

  Yuri2014 написав:Справа № 826/8441/17 в http://reyestr.court.gov.ua/ решение от 06.07.2018:
Визнати протиправним та скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 668 від 06 червня 2017 року «Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».


от 20.12.2018
Апеляційну скаргу Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) залишити без задоволення.


И с 20 декабря решение уже вступило в силу. Теперь, начисление по тарифам, действовавшим после 06.06.2017 года будет незаконно. Кто посчитает декабрьские платежки по ним - статья УК 8)
В общем, спасибо Алексею Кучеренко и команде юристов Тимошенко - положили, умникам из КГГА с Виталькой во главе, под елку качественный прэзэнт :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:39

  kalinavalera1 написав:
  rjkz написав:
  sal написав:Обратная связь запросто может быть через дворника.
вот только давно уже в подъезде возле заваренных мусоропроводов убирают раз в месяц.. а то и реже


Я не раз уже убеждался, что мой ЖЭК делает что-то, но если он об этом знает.
Хотя реально соседей, которые позвонят и скажут в доме немного, а меня просто напрягает, то что этим занимаюсь я и еще несколько человек. Если-бы 1,5 тысячи человек звонили по поводу того, что их не устраивает, то просто задолбали-бы ЖЭК настолько, что ему проще было-бы все сделать. А то, что что-то все время есть что делать - посмотрите на свою квартиру. И хотя-бы раз пылесосить и мыть пол и лампочки менять и ванну/мойку/унитаз чистить и окна мыть иии... Многие на это просто не обращают внимания. Но на то, что ЖЭК то-то не сделал (зачастую не знал)...


Не....У нас у каждого 8 часовый рабочий день, и вы видели учителя или водителя трамвая - которому специально сообщают - что он должен явиться на работу именно сегодня и в именно в 1б класс ?
Работники ЖЭКа имеют такой же 8 часовый рабочий день, в течении которого он должны - менять лампочки , электрощитки, стекла в подъезде вставлять, и убирать - то ли падающие листья осенью, то ли бурьяны и амброзию - убирать летом, то ли чистить снег зимой и тп. Никто им не должен звонить и говорить , явитесь на свой участок и приведите в порядок то-то. Работа на участке - ее никогда не переделать всю. Поэтому 8 часов - работники ЖЭка должны находиться на участке - дворник тем более. У нас хоть звони, хоть не звони - никто ничего делать не будет. ...


Все так. Вот только, на примере Киева и моего ЖЕКа скажу. Столкнулся недавно просто с реальностью. У нас за последних несколько лет так классно все оптимизировали, что вместо 15 сантехников осталось 4 (1 человек обслуживает 3 огромных дома на 1400 квартир), вместо 5 дворников - три. Диспетчеров в ЖЕКе - вообще сократили.
Тупо некому работать.
Вот такой вот результат реформ от европейского мэра :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:12

Re: У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платит

https://www.liga.net/politics/opinion/s ... a-ahmetova
rjkz
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