У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:46

Первый написав: Pegasmaster написав: nalim написав: Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся. Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.

господа, это же главный финансовый форум страны, как повышение квартплаты вас уничтожит?

я сейчас плачу в районе 250 грн, ну повысят на 5%, и что?

самая болезненная тема не эта, а отопление.





Мы Жэку платим за 2 человек почти 600 гр. Или это от М2 считается? И повышают обычно не на 5% - а на 30-50 %, а главное систематически несколько раз в год. То есть выходит за год и на 100% и 200%.





Ви намагаєтесь обговорювати тему в якій навіть не намагалися розібратися. Відповідно вона Вас не турбує. Чому тоді ниєте?



Що. 600 грн квартплата жеку? 100 квадратів квартира...

Це ДОРОГО? господа, это же главный финансовый форум страны, как повышение квартплаты вас уничтожит?я сейчас плачу в районе 250 грн, ну повысят на 5%, и что?самая болезненная тема не эта, а отопление.Мы Жэку платим за 2 человек почти 600 гр. Или это от М2 считается? И повышают обычно не на 5% - а на 30-50 %, а главное систематически несколько раз в год. То есть выходит за год и на 100% и 200%.Ви намагаєтесь обговорювати тему в якій навіть не намагалися розібратися. Відповідно вона Вас не турбує. Чому тоді ниєте?Що. 600 грн квартплата жеку? 100 квадратів квартира...Це ДОРОГО?

Нам начисляют не за услуги - - услуг мы не получаем, сами все делам и оплачиваем из своего кармана - просто за владение 40 м2 жилой площади на 2 человек, каждый месяц у нас 600 гр вымогают ЖЭК с Горисполкомом. Кода вымогают - ни за что это криминал, не суть сколько. А уж 600 гр ежемесячно ( это уже давно так платим) . А общий метраж не 100 метров. Если считать туалет- ванну , и лоджию с балконом - - то еще 26 метров плюс подсобных помещений - и всего с балконом и лоджией 65 м2 наберется на 2 человек. Но это с о всеми подсобными кладовками и туалетом всего. Почему с меня должны вымогать вообще хоть 1 копейку - за владение весьма потрепанной ( 47 лет дом стоит без капремонта, и в свое время заработанной честным и полезным трудом недвигой ?