У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити

Додано: Суб 29 гру, 2018 14:35

jeugen написав: А якщо в вашому будинку цього не робиться - то саме Ви і кожен житель вашого будинку в цьому винуваті. Бо, як і при кожному зміні ладу - необхідно всих контролювати. І поки ви все спускаєте на самотьок - то так воно і буде текти в карман. А якщо в вашому будинку цього не робиться - то саме Ви і кожен житель вашого будинку в цьому винуваті. Бо, як і при кожному зміні ладу - необхідно всих контролювати. І поки ви все спускаєте на самотьок - то так воно і буде текти в карман.

Я з Дніпра. Коли б в нашій країні арештовували та конфісковували у крадіїв накрадене - то щось можно було б робити. Та й то - люди працюють 8 годин на день. До роботи - шлях та з роботи ще 2 години. Вже 10 годин - на сон 8 годин - щ на їжу не менш 3 раза на день приготвати - поїсти продукти купити - то ще 3 години - то залишається , на прибирання та помитися, попрати - попрасувати ще 3 години все 24 години витрачені. А в нас ще діти, старі батьки та до банку потрібно у справах. Коли нам виконувати роботу за Авакова та його працівників ? Та ще й заробляти - на їх утримання потрібно ? Я теж бажаю що б за мене працювали "раби" - а мені тільки зарплату платили. А ви кажете - що я повинен праювати за себе , та ще за Авакова та за Гройсю та подібних їм. А ще потрібно працювати не тількт за них - щей на їх утримання Гройсі, Пороха та всього керівництва країни , окрім виконувати їх роботу? Так ?Не маю зараз часу, Але ви суть зрозуміли. Ми збираємо гроші на всі роботи окрім прибирання двору. Але подві"я невеличке, воно в нас на кодовому замку та за огорожею, - чужі не ходять, у будинку 23 квартири. То інколи самі прибираємо, квіти вирощуємо, двірник теж з"являється інколи - не часто, раз на тиждень , а може навіть раз на місяць, але ми не мусоримо, люди пристойні живуть. Прибирати під"їзд та все інше , наприклад заміна стояків - наймаємо працівників самі за окремі гроші. Лампочки самі теж - так все інше. Як би платили двірнику - то виходило б - не 600 гр з квартири на місяць - а 20 гр.В нас у країні - де крадії на троні - а не в тюрмі, тож боротися з ними не реально, тим більш - у вільний від обов"язкової праці час, та щей не маючи ніяких засобів для цього. Я вважаю кожний повинен виконувати свою роботу. А безлад в країні - бо безкарність - бо правоохоронні органи - не працюють. Саме вони - винні більш за всіх. Самим наказувати злодіїв - не можливо, бо вони дуже небезпечні для пересічних. Мені колись вдалося - спіймати злодіїв та навіть доказову базу зібрати, але потім постало питання що з цим всім робити далі? Залишилося тільки свою тюрму побудувати, та наймати охоронців туди за свій кошт ? В нас злодії відкупаються - в наслідок чого - правоохоронці - їх обслугою стали. Ви ж розумієте, хто платить , той замовляє послуги.