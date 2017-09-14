У Києві підвищують квартплату: скільки доведеться платити
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nalim написав:Негодяи. Пока нас всех не уничтожает, не успокоятся.
господа, это же главный финансовый форум страны, как повышение квартплаты вас уничтожит? я сейчас плачу в районе 250 грн, ну повысят на 5%, и что? самая болезненная тема не эта, а отопление.
Мы Жэку платим за 2 человек почти 600 гр. Или это от М2 считается? И повышают обычно не на 5% - а на 30-50 %, а главное систематически несколько раз в год. То есть выходит за год и на 100% и 200%.
Ви намагаєтесь обговорювати тему в якій навіть не намагалися розібратися. Відповідно вона Вас не турбує. Чому тоді ниєте?
Що. 600 грн квартплата жеку? 100 квадратів квартира... Це ДОРОГО?
Нам начисляют не за услуги - - услуг мы не получаем, сами все делам и оплачиваем из своего кармана - просто за владение 40 м2 жилой площади на 2 человек, каждый месяц у нас 600 гр вымогают ЖЭК с Горисполкомом. Кода вымогают - ни за что это криминал, не суть сколько. А уж 600 гр ежемесячно ( это уже давно так платим) . А общий метраж не 100 метров. Если считать туалет- ванну , и лоджию с балконом - - то еще 26 метров плюс подсобных помещений - и всего с балконом и лоджией 65 м2 наберется на 2 человек. Но это с о всеми подсобными кладовками и туалетом всего. Почему с меня должны вымогать вообще хоть 1 копейку - за владение весьма потрепанной ( 47 лет дом стоит без капремонта, и в свое время заработанной честным и полезным трудом недвигой ?
Визнати протиправним та скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 668 від 06 червня 2017 року «Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».
от 20.12.2018
Апеляційну скаргу Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) залишити без задоволення.
И с 20 декабря решение уже вступило в силу. Теперь, начисление по тарифам, действовавшим после 06.06.2017 года будет незаконно. Кто посчитает декабрьские платежки по ним - статья УК В общем, спасибо Алексею Кучеренко и команде юристов Тимошенко - положили, умникам из КГГА с Виталькой во главе, под елку качественный прэзэнт
sal написав:Обратная связь запросто может быть через дворника. вот только давно уже в подъезде возле заваренных мусоропроводов убирают раз в месяц.. а то и реже
Я не раз уже убеждался, что мой ЖЭК делает что-то, но если он об этом знает. Хотя реально соседей, которые позвонят и скажут в доме немного, а меня просто напрягает, то что этим занимаюсь я и еще несколько человек. Если-бы 1,5 тысячи человек звонили по поводу того, что их не устраивает, то просто задолбали-бы ЖЭК настолько, что ему проще было-бы все сделать. А то, что что-то все время есть что делать - посмотрите на свою квартиру. И хотя-бы раз пылесосить и мыть пол и лампочки менять и ванну/мойку/унитаз чистить и окна мыть иии... Многие на это просто не обращают внимания. Но на то, что ЖЭК то-то не сделал (зачастую не знал)...
Не....У нас у каждого 8 часовый рабочий день, и вы видели учителя или водителя трамвая - которому специально сообщают - что он должен явиться на работу именно сегодня и в именно в 1б класс ? Работники ЖЭКа имеют такой же 8 часовый рабочий день, в течении которого он должны - менять лампочки , электрощитки, стекла в подъезде вставлять, и убирать - то ли падающие листья осенью, то ли бурьяны и амброзию - убирать летом, то ли чистить снег зимой и тп. Никто им не должен звонить и говорить , явитесь на свой участок и приведите в порядок то-то. Работа на участке - ее никогда не переделать всю. Поэтому 8 часов - работники ЖЭка должны находиться на участке - дворник тем более. У нас хоть звони, хоть не звони - никто ничего делать не будет. ...
Все так. Вот только, на примере Киева и моего ЖЕКа скажу. Столкнулся недавно просто с реальностью. У нас за последних несколько лет так классно все оптимизировали, что вместо 15 сантехников осталось 4 (1 человек обслуживает 3 огромных дома на 1400 квартир), вместо 5 дворников - три. Диспетчеров в ЖЕКе - вообще сократили. Тупо некому работать. Вот такой вот результат реформ от европейского мэра
EKO написав:Все так. Вот только, на примере Киева и моего ЖЕКа скажу. Столкнулся недавно просто с реальностью. У нас за последних несколько лет так классно все оптимизировали, что вместо 15 сантехников осталось 4 (1 человек обслуживает 3 огромных дома на 1400 квартир), вместо 5 дворников - три. Диспетчеров в ЖЕКе - вообще сократили. Тупо некому работать. Вот такой вот результат реформ от европейского мэра
Та нічого не так. Я в Києві жив в 4-х домах (3-х районах Києва). Подібну ситуацію бачив в тільки в 2009-му році на Подолі. До цього жив на Печерську - територія прибиралася щоденно, відновлення старіння будівлі відбувалось по необхідності. З 2010-го до 2015-го жив на Куренівці - там до прибиральників та сантехніків питання повністтю відсутні. Навіть, якщо в 2 ночі зателефонуєш з проблемою - відразу вирішується. Звісно були проблеми з постачанням гарячої води (старі труби, які постійно й регулярно ремонтують то в одному люці то в іншому) і з якістю дорожного покриття у дворі. Люки торчать до сих пір, декілька разів автомобіль на пузо на них садив. Зараз проживаю на Троєщині - питань менше всього. Двір, будинок, передбудинковий сквер постійно чистий, нещодавно у дворі поклали новий асфальт. На всі вказані недоробки - реакція моментальна.
kalinavalera1 написав:Нам начисляют не за услуги - - услуг мы не получаем, сами все делам и оплачиваем из своего кармана - просто за владение 40 м2 жилой площади на 2 человек, каждый месяц у нас 600 гр вымогают ЖЭК с Горисполкомом.
По перше - ви володієте 65-ма кв. м. будинку у якого є своя інфраструктура за якою треба дивитись, навіть, якщо ви на ці квадратні метри заробили. Звісно, Ви можете підтримувати інфраструктуру власною працею на громадських засадах і це буде безкоштовно. А вам всього лише необхідно виконувати та купувати 0,5% всього необхідного - кожного ранку прибирати 0,5% території, міняти 0,5% перегорівших ламп, згнивших труб, прогнившого даху, ремонтувати 0,5% зламаного ліфта, чистити 0,5% забитих труб... Або заплатити за це все комусь. А якщо в вашому будинку цього не робиться - то саме Ви і кожен житель вашого будинку в цьому винуваті. Бо, як і при кожному зміні ладу - необхідно всих контролювати. І поки ви все спускаєте на самотьок - то так воно і буде текти в карман. І тільки не треба мені розповідати про те, що немає управи на ЖЕК, чи ОСББ, чи ще якусь будинкопідтримуючу організацію. В Києві через зверненя до КМДА робиться все. В більш совково приближених містах - можна робити через КМ, чи АП, якщо міські адміністрації не реагують. В Кропивницькому, для прикладу - міська адміністрація теж реагую. А на боксера гнати не треба. За свої 14 років проживання в Києві - при ньому найбільше всього робиться. А що найголовніше, робиться не тільки для списання коштів - а щоб на віки, тоб-то якісно. На відміну, як при Попову та Омельченку. При Черновецькому взагалі застой був, чи то Черновецький не втручався, чи то його не розуміли.
jeugen написав:А на боксера гнати не треба. За свої 14 років проживання в Києві - при ньому найбільше всього робиться. А що найголовніше, робиться не тільки для списання коштів - а щоб на віки, тоб-то якісно. На відміну, як при Попову та Омельченку. При Черновецькому взагалі застой був, чи то Черновецький не втручався, чи то його не розуміли.
За 30 лет проживания в Киеве могу констатировать, что боксера нужно гнать в три шеи. Одна афера с передачей Киевэнерго в Киевтеплоэнерго что стоит. Сейчас у всех кто переплатил за отопление или горячую воду в Киевэнерго тупо конфисковали деньги и предлагают писать заявления в Киевэнерго на их возврат уже на банковскую карточку. Черновецкий это просто наглый вор открыто по ТВ говоривший сколько стоит решить с ним вопрос. ООО в первый срок был неплох, но во второй перечеркнул все. Попов и Косакивский никакие.
jeugen написав:А якщо в вашому будинку цього не робиться - то саме Ви і кожен житель вашого будинку в цьому винуваті. Бо, як і при кожному зміні ладу - необхідно всих контролювати. І поки ви все спускаєте на самотьок - то так воно і буде текти в карман.
Я з Дніпра. Коли б в нашій країні арештовували та конфісковували у крадіїв накрадене - то щось можно було б робити. Та й то - люди працюють 8 годин на день. До роботи - шлях та з роботи ще 2 години. Вже 10 годин - на сон 8 годин - щ на їжу не менш 3 раза на день приготвати - поїсти продукти купити - то ще 3 години - то залишається , на прибирання та помитися, попрати - попрасувати ще 3 години все 24 години витрачені. А в нас ще діти, старі батьки та до банку потрібно у справах. Коли нам виконувати роботу за Авакова та його працівників ? Та ще й заробляти - на їх утримання потрібно ? Я теж бажаю що б за мене працювали "раби" - а мені тільки зарплату платили. А ви кажете - що я повинен праювати за себе , та ще за Авакова та за Гройсю та подібних їм. А ще потрібно працювати не тількт за них - щей на їх утримання Гройсі, Пороха та всього керівництва країни , окрім виконувати їх роботу? Так ?
Не маю зараз часу, Але ви суть зрозуміли. Ми збираємо гроші на всі роботи окрім прибирання двору. Але подві"я невеличке, воно в нас на кодовому замку та за огорожею, - чужі не ходять, у будинку 23 квартири. То інколи самі прибираємо, квіти вирощуємо, двірник теж з"являється інколи - не часто, раз на тиждень , а може навіть раз на місяць, але ми не мусоримо, люди пристойні живуть. Прибирати під"їзд та все інше , наприклад заміна стояків - наймаємо працівників самі за окремі гроші. Лампочки самі теж - так все інше. Як би платили двірнику - то виходило б - не 600 гр з квартири на місяць - а 20 гр. В нас у країні - де крадії на троні - а не в тюрмі, тож боротися з ними не реально, тим більш - у вільний від обов"язкової праці час, та щей не маючи ніяких засобів для цього. Я вважаю кожний повинен виконувати свою роботу. А безлад в країні - бо безкарність - бо правоохоронні органи - не працюють. Саме вони - винні більш за всіх. Самим наказувати злодіїв - не можливо, бо вони дуже небезпечні для пересічних. Мені колись вдалося - спіймати злодіїв та навіть доказову базу зібрати, але потім постало питання що з цим всім робити далі? Залишилося тільки свою тюрму побудувати, та наймати охоронців туди за свій кошт ? В нас злодії відкупаються - в наслідок чого - правоохоронці - їх обслугою стали. Ви ж розумієте, хто платить , той замовляє послуги.
Тракторист написав:у вас похоже квартира меньше 40 м2?...
заплатил 252,95 грн в этом месяце. квартира стандартная трешка в 16-этажке, около 75 метров.
За квартиру 56 м2 квартплата 406 грн.
Да вообще это впринципе какаято дичь считать плату за придомовую территорию исходя из количества квадратов в твоей квартире. Ну каким образом одно с другим вообще коррелируется? Ну вот допустим - при мизерной придомовой территории люди живут вдвоем в квартире на 120 квадратов. Почему они должны платить в три раза больше чем 4 человека живущих в 50 метровой квартире с придомовой территорией в 4 раза большей? Просто потому что они богаче а значит про определению должны тем кто беднее? Так вроде ж от совка ушли, или не?
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